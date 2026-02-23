«Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости

На НТВ уже вышло 10 серий пятого сезона «Первого отдела», и реакция зрителей получилась нервной. Люди по-прежнему смотрят, обсуждают, спорят, но тон комментариев стал заметно тревожнее.

Главный вопрос — зачем сценаристы так давят на семью Брагиных и не слишком ли затянулась их «чёрная полоса».

Одна из постоянных зрительниц признаётся, что сериал для неё — почти ежедневный ритуал, но терпение уже на исходе:

«Смотрю с удовольствием. Каждый вечер, как свидание, жду встречи с полюбившимися героями. Только вот "чёрная полоса" в жизни семьи Брагиных затянулась... И главу семьи незаслуженно держат в районе под руководством женщины, ещё и ниже по званию, и уже машины обе проданы, и следствие в отношении Веры не прекращено, и квартиру поменяли на двухкомнатную, и сын не радует успехами... Ну сколько можно уже их испытывать?! Очень хорошая семья и явно этого не заслуживает. Лучше бы про Ухватова такое придумали, может, тогда его бы чуть-чуть пожалели зрители. Жду положительного разрешения судьбы этой прекрасной семьи».

Других смущает именно линия Веры. Сюжет с признанием в преступлении, которого она не совершала, вызывает у части аудитории недоумение:

«Зачем так гнобить Брагина? Прочитала, что Веру "сломают", она признаётся в совершении несовершённого. Куда Брагина после преступления жены переведут? В участковые? Или посадят за сокрытие преступления? Увидела фото сценариста и поняла: всё будет плохо. Фильм вызывает вопросы к сценаристам и разочарование».

Есть и более сдержанные отзывы. Зрители продолжают смотреть, но признают, что атмосфера изменилась:

«Я посмотрела пока только 6 серий, и впечатление от них какое-то неоднозначное. С одной стороны, я рада новой встрече с героями, но с другой стороны, сами герои уже какие-то не такие. Из Веры вообще сделали преступницу, видимо, пошли по стопам "Невского". Но в любом случае буду смотреть до последнего, так как всё равно "Первый отдел" по качеству выше многих других сериалов».

График выхода новых серий 5 сезона «Первого отдела»

Вторник, 24 февраля — 11-я и 12-я серии

Среда, 25 февраля — 13-я и 14-я серии

Четверг, 26 февраля — 15-я и 16-я серии

Пятница, 27 февраля — 17-я и 18-я серии

Понедельник, 2 марта — 19-я и 20-я серии

Пятый сезон по-прежнему держит внимание, но зрители явно ждут развязки, где испытания Брагиных перестанут множиться, а напряжение наконец получит оправдание.