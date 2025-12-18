Зачем снова снимать «Буратино», если есть советская классика? Продюсер Врубель объяснил, в чем смысл нового фильма

Сказку можно будет увидеть уже на новогодних каникулах.

1 января в российский прокат выходит новая экранизация «Буратино» — и, как водится, вокруг неё уже кипят споры. Зачем трогать классику, если есть любимый советский фильм? Почему снова переснимать сказку, знакомую каждому с детства? На эти вопросы попытался ответить продюсер картины Михаил Врубель — и его аргументы оказались куда прагматичнее, чем может показаться на первый взгляд.

Это не ремейк, а новая версия книги

Главное, на чём настаивают создатели: новый «Буратино» — не переделка советского фильма и не попытка «осовременить» знакомые образы ради хайпа. По словам Михаила Врубеля, команда отталкивалась от оригинальной сказки Алексея Толстого, а не от культовой экранизации прошлого века.

Поэтому герои изменились: дети стали чуть старше, Дуремар — наоборот, заметно моложе. Это не прихоть и не ломка канона, а попытка заново прочитать текст, который давно живёт собственной театральной и киножизнью.

Классика живёт, пока её пересказывают

Врубель проводит простое и логичное сравнение: Шекспира ставят сотни лет — и каждый раз по-новому. Никто не требует оставить «Гамлета» в декорациях XVI века, потому что мир изменился, зритель изменился, язык изменился.

Сказки работают по тем же законам. «Буратино» — это классический сюжет, который можно и нужно пересобирать заново, добавляя новые интонации, визуальные решения и ритм времени. Сегодня — одна версия, через двадцать лет — следующая.

Почему советское кино больше не работает на детей

Самая резонансная фраза прозвучала честно и без сантиментов:

«Есть такое понятие — классический сюжет. И хочется, чтобы мы сейчас сделали свою версию, через 20 лет кто-то сделал следующую версию и так далее. Потому что современный ребенок никогда не будет смотреть то, что было сделано 50 лет назад», — отметил продюсер.

Дети выросли на других темпах, визуале, технологиях. Им важна динамика, спецэффекты, актуальная подача — и с этим бесполезно спорить. Если классическая история не адаптируется под новое поколение, она просто исчезнет из их культурного поля.

Новый «Буратино» как попытка диалога

По сути, новая экранизация — это не спор с прошлым, а разговор с настоящим. Создатели не отнимают у зрителей советскую версию и не переписывают историю детства. Они предлагают альтернативу — фильм, который может стать первым «Буратино» именно для сегодняшних детей.

И уже потом, возможно, эти дети доберутся и до старых фильмов. Но сначала им нужен вход — свой, современный, понятный.

Так что вопрос здесь не в том, «зачем снова», а в том, как сделать так, чтобы классика продолжала жить, а не оставалась музейным экспонатом.

