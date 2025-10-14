Меню
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили

14 октября 2025 10:23
Кадр из сериала «Асока»

Такая конструкция возникла неспроста.

Асока Тано, любимый фанатами персонаж, который дебютировал в «Звездные войны: Войны клонов», известна характерной особенностью. Ее голову украшают длинные хвосты, монтралы.

Они есть у представителей расы тогрута и кессурианцев. Эти хвосты описывали как некие сенсорные органы, но никогда не объясняли их точную природу. До сегодняшнего момента — теперь всю нюансы уточнены в аудиокниге «Челюсти Джакку» Кавана Скотта по «Звёздным войнам».

Почему у тогрута развились монтралы

Аудиокнига Кавана Скотта «Челюсти Джакку» рассказана от имени кессурианки по имени Лайза, которая живет в пустынном мире. Она, конечно, не может не упомянуть, как работают монтралы. Похоже, они нужны, чтобы ощущать движение в темноте — они способствуют эхолокации.

Тогрута эволюционировали на планете Шили в Регионе Экспансии галактики. Шили известна своими густыми джунглями: кроны не позволяют солнечному свету проникать на уровень земли. Тогрута, должно быть, развили монтралы, чтобы отслеживать добычу и чувствовать хищников.

Монтралы кессурианцев даже выглядят по-другому, скорее как рога. Они не вырастают такими большими, а значит, у их обладателей снижена способность ощущать движение в темноте.

Кадр из сериала «Асока»

Как растут монтралы

Монтралы тогрута растут с возрастом. То есть более старший представитель расы способен охотиться куда эффективнее. Это заметно и на примере Асоки.

В сериале Disney+ «Асока» героине около 47 лет. В истории «Звездных войн» тогрута обычно достигали 95 лет или больше, некоторые жили и до 200 лет. Это означает, что Асока Тано, все еще будет жива, когда семья Скайуокеров станет просто легендой.

