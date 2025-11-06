Меню
Киноафиша Статьи Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок

Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок

6 ноября 2025 19:00
Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

В одном глотке сошлось всё советское.

Есть сцена, которую зрители «Джентльменов удачи» вспоминают с особенной улыбкой — когда Косой на даче берет бутылку шампуня, с вызовом смотрит на товарищей и делает большой глоток.

Хмырь давится от смеха, Трошкин в ужасе, а Косой гордо морщится, будто только что доказал всем, кто тут главный. Но зачем он это сделал?

Когда шампунь — не для волос

Для зрителя из XXI века этот момент кажется чистым абсурдом. Но в 70-х всё было иначе. Во-первых, герои — беглые заключённые, люди с зоной за плечами. А в тюрьмах, где дефицит и суровые нравы, пили всё, что горит: одеколон, зубную пасту, технический спирт.

Во-вторых, шампунь тогда только появлялся в магазинах — редкость, диковинка, особенно с иностранной этикеткой. Косой, бывший детдомовец, просто не знал, что это средство для волос.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Хочу быть круче всех

Доцент, лидер банды, запретил алкоголь. Но Косой решил блеснуть — показать, что его не так-то просто приструнить. Взял бутылку, подумал, что это одеколон, и залпом отпил «на слабо». Только оказалось, что внутри — вовсе не спирт, а густая мыльная жижа.

Так в одном глотке сошлось всё советское: дефицит, наивность и вечное желание выделиться. А сцена стала символом времени, когда даже шампунь мог оказаться частью большой человеческой комедии.

Читайте также: Украл, выпил… вспомнил цитату из «Джентльменов удачи» — проверьте память в простом тесте по комедии

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
