Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды

В «Великолепном веке» Ибрагим-пашу показали бесстрашным визирем и другом правителя, человеком с гордыней и безусловной преданностью.

Но за этим блестящим образом скрывается история, куда более странная и мрачная, чем то, что показано на экране.

Одной из самых необычных его обязанностей была ежедневная примерка одежды султана – от парадных кафтанов до нижнего белья.

Как Ибрагим стал фаворитом султана

Их встреча произошла ещё в Манисе, когда Сулейман был всего лишь шехзаде. Молодой османский принц так привязался к Ибрагиму, что взял его с собой в Топкапы.

По одной из версий, чтобы приблизить раба к себе, он сделал его евнухом. Вскоре Ибрагим стал не только доверенным лицом, но и главным смотрящим гарема.

Именно он привёл во дворец будущую Хюррем, сыграв тем самым ключевую роль в судьбе империи.

История с отравленным кафтаном

В первом сезоне сериала есть сцена, когда мать Сулеймана, Айше Хафса, спасает его от смертельной ловушки.

Султан Селим I, отличавшийся подозрительностью, уничтожил других сыновей и, по легенде, попытался устранить и Сулеймана. Он отправил ему в Манису роскошный кафтан, пропитанный ядом.

Только материнская интуиция Валиде вовремя распознала угрозу и не дала сыну надеть роковую одежду.

Спустя совсем немного времени Селим умер, и Сулейман стал падишахом, а его мать получила титул Валиде-султан, оказавшись рядом с сыном на троне.

Почему одежду примерял именно Ибрагим

Опасность отравления после истории с кафтаном уже никогда не отпускала султана. Он доверил свою безопасность лишь одному человеку — любимцу и другу Ибрагиму.

Каждый кафтан, каждая рубаха и даже бельё сначала надевались на пашу.

Однако это объяснялось не только заботой о жизни султана, но и особой близостью друзей. Сулейман хотел видеть со стороны, как на человеке его роста и комплекции смотрятся наряды.

Доверие доходило до интимных деталей: правитель не считал зазорным поручить Ибрагиму примерку всего гардероба.

