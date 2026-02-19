Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»

В феврале на Первом канале стартовал сериал «Берлинская жара» — история про атомный проект, разведку и войну. В одной из главных ролей снялся Гела Месхи, который обычно притягивает внимание даже просто появлением в кадре.

Но тут зрителей ждал сюрприз: актёра вроде бы узнают, а голос — чужой. Оказалось, что в сериале Месхи говорит не своим голосом.

Сюжет сериала

Из центра поступает тревожная сводка: нацисты вот-вот получат оружие, способное стереть с лица земли любой город. В Берлин под чужой фамилией уходит Франс Хартман. Его цель — не просто шпионить, а разобрать по винтикам немецкий ядерный проект, пока тот не заработал на полную мощность.

Работа предстоит тонкая: придётся балансировать между Шелленбергом, начальником вражеской разведки, и физиком Гейзенбергом, от которого зависит слишком многое. Но чем глубже погружение, тем меньше места остаётся для манёвра.

А когда в дело вмешивается женщина из германского МИД по имени Дори, шпионская игра осложняется чувствами.

В это же время в Москве Курчатов и его команда работают на пределе человеческих возможностей, создавая советский атомный проект.

Озвучка Гелы Месхи

Гела Месхи подходил к роли Хартмана серьезно. Он не хотел играть непробиваемого супермена в духе Бонда — скорее человека, который сначала верит в идею, а потом вдруг обнаруживает, что посреди войны можно потерять голову совсем не от взрывов.

В поисках интонации актёр пересматривал «Семнадцать мгновений весны», но уже не глазами ребёнка, которого усадили перед телевизором как было в его детстве, а как коллега, высматривающий профессиональные секреты. Что берёт на себя Штирлиц, когда молчит, и как держит спину, когда за ним следят.

Самым тяжёлым оказалось не вживание в образ, а зубрёжка: немецкие звания, цифры, сложные конфигурации — два месяца ушло на то, чтобы всё это уложить в голове.

«"Штандартенфюреры" тяжело давались для запоминания», — объяснял Месхи.

Но в итоге зрители услышали не актера. В сериале за Хартмана говорит Александр Хошабаев, отметила в своем Telegram актриса Варвара Фролова.

И кстати именно к озвучке у зрителей немало претензий.