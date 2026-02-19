Меню
Зачем Гелу Месхи переозвучили в «Берлинской жаре»: читатели «КиноАфиши» в бешенстве — «это ужасно»

19 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Берлинская жара»

За актера говорит другой исполнитель.

В феврале на Первом канале стартовал сериал «Берлинская жара» — история про атомный проект, разведку и войну. В одной из главных ролей снялся Гела Месхи, который обычно притягивает внимание даже просто появлением в кадре.

Но тут зрителей ждал сюрприз: актёра вроде бы узнают, а голос — чужой. Оказалось, что в сериале Месхи говорит не своим голосом.

Сюжет сериала

Из центра поступает тревожная сводка: нацисты вот-вот получат оружие, способное стереть с лица земли любой город. В Берлин под чужой фамилией уходит Франс Хартман. Его цель — не просто шпионить, а разобрать по винтикам немецкий ядерный проект, пока тот не заработал на полную мощность.

Работа предстоит тонкая: придётся балансировать между Шелленбергом, начальником вражеской разведки, и физиком Гейзенбергом, от которого зависит слишком многое. Но чем глубже погружение, тем меньше места остаётся для манёвра.

А когда в дело вмешивается женщина из германского МИД по имени Дори, шпионская игра осложняется чувствами.

В это же время в Москве Курчатов и его команда работают на пределе человеческих возможностей, создавая советский атомный проект.

Озвучка Гелы Месхи

Гела Месхи подходил к роли Хартмана серьезно. Он не хотел играть непробиваемого супермена в духе Бонда — скорее человека, который сначала верит в идею, а потом вдруг обнаруживает, что посреди войны можно потерять голову совсем не от взрывов.

Кадр из сериала «Берлинская жара»

В поисках интонации актёр пересматривал «Семнадцать мгновений весны», но уже не глазами ребёнка, которого усадили перед телевизором как было в его детстве, а как коллега, высматривающий профессиональные секреты. Что берёт на себя Штирлиц, когда молчит, и как держит спину, когда за ним следят.

Самым тяжёлым оказалось не вживание в образ, а зубрёжка: немецкие звания, цифры, сложные конфигурации — два месяца ушло на то, чтобы всё это уложить в голове.

«"Штандартенфюреры" тяжело давались для запоминания»,объяснял Месхи.

Но в итоге зрители услышали не актера. В сериале за Хартмана говорит Александр Хошабаев, отметила в своем Telegram актриса Варвара Фролова.

И кстати именно к озвучке у зрителей немало претензий.

«Не хочу обидеть актера, который озвучил Гелу Месхи, может быть ему действительно поставили такую задачу, но это все звучит ужасно. Представьте на секунду, что на экране... ну скажем, Евгений Леонов. Или Валентин Гафт. Или любой другой актер, которого зрители знают и любят. Он открывает рот, а его слова произносит актер дубляжа с интонацией, характерной для мексиканского сериала», «Буквально с первых фраз его героя просто вздрагиваю от какого-то совершенно "постороннего " голоса с лицом Гелы»,пишут читатели «КиноАфиши».

Фото: Кадры из сериала «Берлинская жара»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
