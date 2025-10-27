Зачем Фокс из «Места встречи изменить нельзя» убил Ларису Груздеву? Точно не ради шубы и золота — он ведь жил на широкую ногу

Это была не жажда наживы — а холодный расчет.

Один из самых запоминающихся эпизодов фильма «Место встречи изменить нельзя» — убийство Ларисы Груздевой. Каждый раз, пересматривая картину, зрители задаются тем же вопросом: зачем Фокс это сделал?

Ради вещей? Ради её новой шубы из дешёвого меха, красного бархатного платья, золотых часиков? Нет. Это была не жажда наживы — а холодный расчёт и страх разоблачения.

Не корысть, а маска

Фокс не был случайным вором. Он жил на широкую ногу, знал вкус денег и женщин, и уж точно не рисковал бы свободой ради чужих платьев. Его ограбление — театральная постановка.

Украденные вещи он проиграл в карты специально, чтобы следователи поверили: перед ними обычное бытовое убийство.

Опасная связь

На деле Груздева стала для него угрозой. Сначала — яркая, страстная, живая. Потом — навязчивая и начинающая подозревать. Фокс привык всё контролировать, а она слишком много понимала. Лариса верила, что связалась с солидным мужчиной, а рядом оказался хищник.

Когда любовь становится уликой

У Фокса уже была другая — Анна Дьячкова, «любовь с интересом», как сказал Жеглов. Груздева больше не вписывалась в его игру. Он избавился от неё не из злобы, а из страха. Ведь для таких, как Фокс, женщина, которая начинает задавать вопросы, — опаснее любой полиции.

Так он и пролил свою «первую кровь» — не ради шубы и браслета, а ради тишины. Лариса слишком громко хлопала крыльями, а лисы не терпят шума, пишет автор Дзен-канала «ЭХ, ПРОКАЧУ!».

