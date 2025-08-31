Зачем Доктору Думу понадобился малыш Франклин: фанаты после «Фантастической четверки» выстроили 3 теории

И все они вполне правдоподобны.

В киновселенную Marvel ворвался новый игрок — Франклин Ричардс, сын Рида и Сью. В сцене после титров фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» зрителям показали: Доктор Дум пристально наблюдает за мальчиком.

И это не просто случайность. Франклин — мутант уровня Омега, обладающий властью, которая пугает даже Галактуса. В «Мстителях: Судный день» именно он может стать пешкой — или ключом — в планах Виктора фон Дума.

Самый ценный ресурс в руках Дума

Франклин умеет искажать реальность в универсальном масштабе: создавать планеты, карманные измерения, менять материю и даже возвращать людей из мёртвых. Для Дума это идеальная сила — ведь с её помощью можно переписать историю по собственному сценарию.

Логично предположить, что злодей попытается превратить мальчика в инструмент, чтобы закрепить за собой роль нового повелителя мультивселенной.

Исцелить шрамы и переписать образ

Одна из фанатских теорий звучит особенно провокационно. Дум может заставить Франклина изменить его облик — убрать магические шрамы, которые сделали маску вечным атрибутом.

Более того, ходят слухи, что Виктор в исполнении Роберта Дауни-младшего будет намеренно «напоминать» Железного человека. Тогда превращение Дума в «идеального Тони Старка» через способности Франклина станет не только актом мести Риду Ричардсу, но и психологическим ударом для Мстителей, которые потеряли своего лидера.

Новый Человек-Молекула?

В комиксах ключом к «Секретным войнам» был Человек-Молекула, источник силы, позволившей Думу стать Богом-Императором. В MCU эту роль может занять Франклин.

Его способности идеально вписываются в сценарий, где Дум использует ребёнка как проводник энергии, чтобы построить новый «Мир битвы». Так герой ребёнок превращается в опаснейшее оружие, а его родители будут вынуждены вступить в войну не только за мультивселенную, но и за сына.

Франклин Ричардс — больше, чем ребёнок супергероев. Это потенциальная кнопка «reset» для всей MCU и главный козырь Дума в предстоящей битве.

И вопрос не в том, попытается ли Виктор использовать мальчика, а в том — успеют ли Мстители и Фантастическая четвёрка спасти его, прежде чем киновселенная рухнет окончательно.

