Зачем Абдулла из «Белого солнца пустыни» рвался за границу и почему его все равно ждала ловушка: спорим, вы даже догадываетесь

20 августа 2025 13:17
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1970)

Даже если бы Сухов отпустил своего врага, ничем хорошим бы это не закончилось.

Фильм «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля стал символом целой эпохи, но до сих пор вызывает вопросы.

Один из самых любопытных — что было бы, если бы Чёрный Абдулла сумел уйти от Сухова и захватить баркас?

Куда он собирался бежать

В картине звучит простое объяснение: «за границу». Но если учесть, что действие происходит на восточном побережье Каспия, то у Абдуллы оставался только один реальный путь — морской, замечает автор дзен-канала Заметки Инсайдера.

Ни Афганистан, ни Турция для него были недосягаемы. Оставалась Персия, куда он и стремился пробиться вместе с гаремом.

Когда именно происходят события

Ключом к разгадке служит реплика Сухова о завершении «классовых сражений». На Закаспийском фронте это произошло весной 1920 года, а окончательно регион освободили от эсеров и англичан в феврале того же года.

События фильма можно датировать началом лета — примерно июнем 1920-го. Именно тогда отряды вроде Рахимова продолжали вылавливать басмачей вроде Абдуллы.

Что ждало бы его в Персии

Даже если предположить, что Абдулле удалось бы добраться до южного берега Каспия, там начиналась новая угроза. В провинции Гилян к этому времени действовало движение дженгелийцев во главе с Мирзой Кучек-ханом.

А уже 5 июня 1920 года в Энзели была провозглашена Гилянская Советская республика, где советская власть закрепилась при поддержке Персидской Красной армии.

То есть Абдулла, спасавшийся от большевиков, рисковал прямо в Персии оказаться в той же самой системе, от которой он бежал.

Парадокс финала

Таким образом, судьба Абдуллы выглядела предрешённой. Даже если бы Сухов и Верещагин оказались менее стойкими и позволили ему уйти, в Персии его ждал тот же исход: советская власть накрывала весь Каспий.

Авантюра с баркасом была обречена с самого начала.

Также вам будет интересно: Почему Ливанов в «Шерлоке Холмсе» щеголяет в шапочке охотника? Он же не охотник!

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1970)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
