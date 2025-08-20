Зачем Абдулла из «Белого солнца пустыни» рвался за границу и почему его все равно ждала ловушка: спорим, вы даже догадываетесь

Фильм «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля стал символом целой эпохи, но до сих пор вызывает вопросы.
Один из самых любопытных — что было бы, если бы Чёрный Абдулла сумел уйти от Сухова и захватить баркас?
Куда он собирался бежать
В картине звучит простое объяснение: «за границу». Но если учесть, что действие происходит на восточном побережье Каспия, то у Абдуллы оставался только один реальный путь — морской, замечает автор дзен-канала Заметки Инсайдера.
Ни Афганистан, ни Турция для него были недосягаемы. Оставалась Персия, куда он и стремился пробиться вместе с гаремом.
Когда именно происходят события
Ключом к разгадке служит реплика Сухова о завершении «классовых сражений». На Закаспийском фронте это произошло весной 1920 года, а окончательно регион освободили от эсеров и англичан в феврале того же года.
События фильма можно датировать началом лета — примерно июнем 1920-го. Именно тогда отряды вроде Рахимова продолжали вылавливать басмачей вроде Абдуллы.
Что ждало бы его в Персии
Даже если предположить, что Абдулле удалось бы добраться до южного берега Каспия, там начиналась новая угроза. В провинции Гилян к этому времени действовало движение дженгелийцев во главе с Мирзой Кучек-ханом.
А уже 5 июня 1920 года в Энзели была провозглашена Гилянская Советская республика, где советская власть закрепилась при поддержке Персидской Красной армии.
То есть Абдулла, спасавшийся от большевиков, рисковал прямо в Персии оказаться в той же самой системе, от которой он бежал.
Парадокс финала
Таким образом, судьба Абдуллы выглядела предрешённой. Даже если бы Сухов и Верещагин оказались менее стойкими и позволили ему уйти, в Персии его ждал тот же исход: советская власть накрывала весь Каспий.
Авантюра с баркасом была обречена с самого начала.
