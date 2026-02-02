Меню
Киноафиша Статьи Забытый Sci-Fi-сериал Нолана предсказал наше печальное будущее 15 лет назад: 13 000 000 зрителей ждут сиквел до сих пор

2 февраля 2026 13:46
Очередное доказательство, что Нолан – гений. Но в этот раз не Кристофер.

«В поле зрения» стартовал в 2011 году под видом умного процедурала: богатый загадочный гений и его наёмник спасают людей, чьи номера выдаёт сверхсекретная система. Но уже к третьему сезону сериал Джонатана Нолана (и многих других режиссеров да сценаристов) сбросил маску, показав своё настоящее лицо.

Сериал лишь притворялся шпионской драмой, а по факту стал пророческим исследованием мира, в котором мы начали жить лишь десять лет спустя.

«Машина» в «Поле зрения» — алгоритм слежки на базе самообучающегося, почти одушевлённого ИИ, который видит всё через камеры и цифровые следы. Звучит знакомо?

Забытый Sci-Fi-сериал Нолана предсказал наше печальное будущее 15 лет назад: 13 000 000 зрителей ждут сиквел до сих пор

В 2010-х это казалось фантастикой, сегодня — наша повседневность, описанная с пугающей точностью. Сериал предсказал не только тотальную слежку, но и ключевую дилемму будущего: что, если такой ИИ попадёт не в те руки?

Его антагонист, ИИ «Самаритянин», — это идеальная метафора для корпоративных систем, которые уже сегодня манипулируют информацией и общественным мнением, стирая грань между правдой и ложью.

«Совершенно секретно» ушло с экранов в 2016-м, не дожив до хайпа вокруг генеративного ИИ. Но его наследие — это 103 серии, которые смотрели в среднем по 13 миллионов человек за выпуск.

Все эта армия зрителей, поначалу, даже не подозревала, что смотрит своего рода «инструкцию» к нашему будущему.

Фото: Кадр из сериала «В поле зрения»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
