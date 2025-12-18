Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8

Если вдруг наступил тот самый вечер, когда листаешь стриминги и понимаешь, что смотреть решительно нечего, есть вариант, который многие пропустили. Это сериал НТВ «Наше счастливое завтра» — крепкая история на 16 серий, которая неожиданно затягивает и долго не отпускает.
Почему стоит включить именно его
Сериал устроен как путешествие по времени. История скачет с интервалом в четыре года — от хрущевской оттепели к застою, от перестройки к началу 90-х.
Меняется страна, меняются правила, а герои каждый раз вынуждены выбирать, кем они станут в новой реальности. И при этом все продолжают верить, что впереди у них будет то самое счастливое завтра.
Герои, которые не делятся на хороших и плохих
В центре — Петр Луговой, простой парень, который ради любви и успеха идет в подпольный бизнес и постепенно превращается в крупного цеховика. Его возлюбленная Марианна мечтает о журналистике и разрывается между чувствами и амбициями. Рядом — несостоявшийся пианист, ставший карманником, талантливый физик, грезящий космосом, и девушка, которая после личной трагедии идет работать в ОБХСС. Их судьбы переплетаются так, что к финалу уже невозможно выбрать, за кого болеть.
Атмосфера страны и времени
Большой плюс сериала — ощущение эпохи. Москва, Ленинград, Ростов, Волгоград, Кисловодск. Знакомые места, узнаваемые детали, ощущение, что смотришь не просто сюжет, а чью-то прожитую жизнь. Без глянца и без морализаторства.
Коротко о сериале
|
Параметр
|
Данные
|
Рейтинг Кинопоиска
|
8,0
|
Рейтинг Иви
|
8,3
|
Серий
|
16
|
Жанр
|
криминал, мелодрама
|
Премьера
|
2017
Если хочется сериала «про людей и страну», без суеты и лишних эффектов, «Наше счастливое завтра» — очень удачный выбор.
