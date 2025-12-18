Меню
Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8

18 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Наше счастливое завтра»

16 эпизодов уже есть в Сети в отличном качестве.

Если вдруг наступил тот самый вечер, когда листаешь стриминги и понимаешь, что смотреть решительно нечего, есть вариант, который многие пропустили. Это сериал НТВ «Наше счастливое завтра» — крепкая история на 16 серий, которая неожиданно затягивает и долго не отпускает.

Почему стоит включить именно его

Сериал устроен как путешествие по времени. История скачет с интервалом в четыре года — от хрущевской оттепели к застою, от перестройки к началу 90-х.

Меняется страна, меняются правила, а герои каждый раз вынуждены выбирать, кем они станут в новой реальности. И при этом все продолжают верить, что впереди у них будет то самое счастливое завтра.

Герои, которые не делятся на хороших и плохих

В центре — Петр Луговой, простой парень, который ради любви и успеха идет в подпольный бизнес и постепенно превращается в крупного цеховика. Его возлюбленная Марианна мечтает о журналистике и разрывается между чувствами и амбициями. Рядом — несостоявшийся пианист, ставший карманником, талантливый физик, грезящий космосом, и девушка, которая после личной трагедии идет работать в ОБХСС. Их судьбы переплетаются так, что к финалу уже невозможно выбрать, за кого болеть.

Атмосфера страны и времени

Большой плюс сериала — ощущение эпохи. Москва, Ленинград, Ростов, Волгоград, Кисловодск. Знакомые места, узнаваемые детали, ощущение, что смотришь не просто сюжет, а чью-то прожитую жизнь. Без глянца и без морализаторства.

Коротко о сериале

Параметр

Данные

Рейтинг Кинопоиска

8,0

Рейтинг Иви

8,3

Серий

16

Жанр

криминал, мелодрама

Премьера

2017

Если хочется сериала «про людей и страну», без суеты и лишних эффектов, «Наше счастливое завтра» — очень удачный выбор.

Ранее портал «Киноафиша» писал про новинки начала 2026 года на НТВ.

Фото: Кадр из сериала «Наше счастливое завтра»
Екатерина Адамова
