Эти 3 сериала были хороши в 90-е и сейчас смотрятся не хуже: пересматриваю их регулярно и вам советую

Сериалов много не бывает. Могу сказать, что хороших сериалов много не бывает. В конце XX века вышло множество замечательных фильмов и телесериалов, которые сейчас несправедлива забыты. Рассказываю про те, что периодически пересматриваю сама и вам советую.

«Простые истины». Сериал был снят в конце 90-х годов. В центре сюжета находится обычная школа, где разворачиваются события, связанные с отношениями подростков и их первой любовью.

В сериале рассматриваются личные жизни учителей и директора, а также актуальные проблемы, знакомые каждому — от учебы до сложных отношений между родителями и детьми. В проекте снялось множество актеров, которые впоследствии добились успеха в большом кино. Всего было выпущено более 300 серий, и сериал получил рейтинг на Кинопоиске 7.3.

«Графиня де Монсоро» может рассматриваться как продолжение популярного сериала «Королева Марго». Он состоит из 26 серий и рассказывает о судьбе прекрасной графини Дианы и графа де Бюсси, которые мечтали о побеге, но их любовь заканчивается трагически. Эта экранизация отличается высокой точностью к оригинальному произведению Александра Дюма. Многие зрители считают его одним из лучших российских сериалов, что подтверждается рейтингом Кинопоиска 8.0.

«Ермак» посвящен атаману в эпоху правления Ивана Грозного. Его съемки длились целое десятилетие. Сериал отличается впечатляющим актерским составом и получает положительные отзывы, его рейтинг Кинопоиска составляет 7.8. Интересно, что на некоторые роли изначально рассматривались Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен.

Так что, если планов на вечер нет, то рекомендую пересмотреть.