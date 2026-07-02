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Киноафиша Статьи И ей Сулейман писал нежные стихи?! Реальная Хюррем ходила в грязной одежде и даже крошки с губ не убирала

И ей Сулейман писал нежные стихи?! Реальная Хюррем ходила в грязной одежде и даже крошки с губ не убирала

2 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала "Великолепный век"

Она не подходила под стандарты красоты, но стала самой влиятельной женщиной Османской империи.

Сериал «Великолепный век» подарил нам яркий, почти сказочный образ Хюррем — роковую рыжеволосую красавицу, затмившую весь гарем и покорившую сердце султана. Но историки уверяют: всё было куда прозаичнее. В реальной жизни наложница Роксолана поражала не изяществом, а... неряшливостью.

А вот как всё было на самом деле

Как повествовал в своих воспоминаниях венецианский посол Пьетро Брагадину, Хюррем-султан выглядела довольно буднично: расплывчатые черты лица, крупный нос, впалые глаза и невысокий рост (всего 150 см).

Больше всего придворных шокировали её привычки: Хюррем ела с такой жадностью и неаккуратностью, что после трапезы одежда была в пятнах, а в уголках губ оставались крошки. Один из очевидцев сравнивал её манеру есть с поведением простолюдинки, а не супруги самого Сулеймана Великолепного.

И всё же Сулейман был очарован

При этом султан души не чаял в своей возлюбленной. Ни внешний вид, ни странные манеры не смогли оттолкнуть его. Он был покорён умом, весёлым нравом и харизмой Хюррем.

Она легко вела беседы, умела шутить, и обладала проницательным характером. Возможно, именно это стало её настоящим оружием в борьбе за власть и любовь падишаха.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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