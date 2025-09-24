Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

Стивен Кинг давно стал брендом, а его имя — гарантия того, что зрителя ждёт история на грани сна и кошмара.
Но пока голливудские студии десятилетиями зарабатывают миллионы на экранизациях «Оно», «Сияния» или «Зелёной мили», некоторые сериалы по Кингу так и остались в тени.
Хотя именно они доказывают: телевидение способно передать мрак и напряжение ещё сильнее, чем полнометражное кино.
«История Лизи» (2021)
Личная, пронзительная работа самого Кинга, где он выступл сценаристом всех эпизодов. Джулианна Мур играет женщину, которая после смерти мужа-писателя погружается в тайну его прошлого и параллельного измерения.
Атмосфера трагедии, мистики и боли здесь сливается в один поток.
«Золотые годы» (1991)
Первая попытка Кинга создать оригинальный сериал. Уборщик внезапно начинает молодеть, и эта «аномалия» запускает гонку спецслужб.
Снято в духе «Секретных материалов», но каналу CBS проект показался слишком странным — его закрыли на седьмой серии.
«Красная роза» (2002)
Особняк, который живёт собственной жизнью и пожирает чужие страхи. Трёхсерийный мини-сериал, написанный Кингом специально для ТВ, до сих пор цепляет своей масштабностью и мрачной готической атмосферой.
«Ночные кошмары и фантастические видения» (2006)
Антология на основе рассказов Кинга. Каждая серия — отдельная история: от нуара до апокалипсиса. Эксперимент, который не собрал рейтингов, но подарил редкое ощущение чтения сборника прямо с экрана.
«Чепелуэйт» (2021)
Мрачная готика с Эдрианом Броуди. Сюжет о проклятой семье и древних силах, вдохновлённый «Поселением Иерусалим». Снято красиво, медленно, тягуче — как затянувшийся кошмар.
«Томминокеры» (1993)
Инопланетный корабль заражает жителей маленького городка, превращая их в рабов коллективного разума.
Спецэффекты выдают 1993 год, но сама идея по-кинговски пугает: зависимость и контроль, от которых невозможно спрятаться.
«Лангольеры» (1995)
В ночном рейсе пассажиры оказываются в сломанном времени, где прошлое пожирают чудовища. Да, графика устарела, но концепт времени-монстра до сих пор работает безотказно.
«Буря столетия» (1999)
Фаворит самого Кинга. Жители острова вынуждены столкнуться с незнакомцем, который знает их тайны и требует заплатить чудовищную цену.
Камерная драма в формате триллера, которая держит за горло до финала.
«Королевский госпиталь» (2004)
Самое странное детище Кинга. Призраки, говорящий муравьед и абсурдный юмор переплетаются с больничной драмой.
Адаптация идеи Ларса фон Триера стала культовой у фанатов, хотя массовый зритель её так и не принял.
