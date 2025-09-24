Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

24 сентября 2025 14:15
«История Лизи» (2021)

Главные ужасы писателя скрылись не в кино, а на телевидении — именно там рождались самые странные, недооценённые и жуткие проекты, о которых вы даже не подозревали.

Стивен Кинг давно стал брендом, а его имя — гарантия того, что зрителя ждёт история на грани сна и кошмара.

Но пока голливудские студии десятилетиями зарабатывают миллионы на экранизациях «Оно», «Сияния» или «Зелёной мили», некоторые сериалы по Кингу так и остались в тени.

Хотя именно они доказывают: телевидение способно передать мрак и напряжение ещё сильнее, чем полнометражное кино.

«История Лизи» (2021)

Личная, пронзительная работа самого Кинга, где он выступл сценаристом всех эпизодов. Джулианна Мур играет женщину, которая после смерти мужа-писателя погружается в тайну его прошлого и параллельного измерения.

Атмосфера трагедии, мистики и боли здесь сливается в один поток.

Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

«Золотые годы» (1991)

Первая попытка Кинга создать оригинальный сериал. Уборщик внезапно начинает молодеть, и эта «аномалия» запускает гонку спецслужб.

Снято в духе «Секретных материалов», но каналу CBS проект показался слишком странным — его закрыли на седьмой серии.

«Красная роза» (2002)

Особняк, который живёт собственной жизнью и пожирает чужие страхи. Трёхсерийный мини-сериал, написанный Кингом специально для ТВ, до сих пор цепляет своей масштабностью и мрачной готической атмосферой.

«Ночные кошмары и фантастические видения» (2006)

Антология на основе рассказов Кинга. Каждая серия — отдельная история: от нуара до апокалипсиса. Эксперимент, который не собрал рейтингов, но подарил редкое ощущение чтения сборника прямо с экрана.

Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

«Чепелуэйт» (2021)

Мрачная готика с Эдрианом Броуди. Сюжет о проклятой семье и древних силах, вдохновлённый «Поселением Иерусалим». Снято красиво, медленно, тягуче — как затянувшийся кошмар.

«Томминокеры» (1993)

Инопланетный корабль заражает жителей маленького городка, превращая их в рабов коллективного разума.

Спецэффекты выдают 1993 год, но сама идея по-кинговски пугает: зависимость и контроль, от которых невозможно спрятаться.

«Лангольеры» (1995)

В ночном рейсе пассажиры оказываются в сломанном времени, где прошлое пожирают чудовища. Да, графика устарела, но концепт времени-монстра до сих пор работает безотказно.

Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

«Буря столетия» (1999)

Фаворит самого Кинга. Жители острова вынуждены столкнуться с незнакомцем, который знает их тайны и требует заплатить чудовищную цену.

Камерная драма в формате триллера, которая держит за горло до финала.

«Королевский госпиталь» (2004)

Самое странное детище Кинга. Призраки, говорящий муравьед и абсурдный юмор переплетаются с больничной драмой.

Адаптация идеи Ларса фон Триера стала культовой у фанатов, хотя массовый зритель её так и не принял.

Название Оригинал Год Формат Особенности
История Лизи Lisey’s Story 2021 мини-сериал Личная работа Кинга, Джулианна Мур
Золотые годы Golden Years 1991 сериал Первая оригинальная история Кинга
Красная роза Rose Red 2002 мини-сериал Особняк, который живёт сам по себе
Ночные кошмары и фантастические видения Nightmares & Dreamscapes 2006 сериал-антология Экранизация рассказов
Чепелуэйт Chapelwaite 2021 сериал Готическая сага с Эдрианом Броуди
Томминокеры The Tommyknockers 1993 мини-сериал Инопланетный корабль и контроль сознания
Лангольеры The Langoliers 1995 мини-сериал Пугающая концепция времени
Буря столетия Storm of the Century 1999 мини-сериал Напряжённая психологическая драма
Королевский госпиталь Kingdom Hospital 2004 сериал Мистика и абсурд, адаптация Триера

Источник: дзен-канал ShadowTavern

Также прочитайте: Эти 5 фантастических сериалов не знают, что такое «проходной эпизод»: не сможете оторваться ни на минуту

Фото: Кадры из сериалов «История Лизи» (2021), «Чепелуэйт» (2021), «Буря столетия» (1999)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Эти фильмы о монстрах не пугают — они выворачивают наизнанку страхи, о которых мы молчим Читать дальше 28 сентября 2025
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили Еще одна жуткая история Кинга оживет в кино: экранизируют новеллу, которая вышла в 2020 году, но ее уже полюбили Читать дальше 26 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят 1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят Читать дальше 29 сентября 2025
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы Читать дальше 29 сентября 2025
Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Их не должно было быть: 9 культовых фильмов, которые внезапно получат продолжения Читать дальше 28 сентября 2025
Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Главная интрига сорвана: почему фанаты «Чужого» обиделись на режиссера «Хищника» Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше