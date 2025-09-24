Забудьте про «Оно» и «Сияние»: есть 9 экранизаций Кинга, которые смотрятся на одном дыхании — и вы о них ничего не слышали

Главные ужасы писателя скрылись не в кино, а на телевидении — именно там рождались самые странные, недооценённые и жуткие проекты, о которых вы даже не подозревали.

Стивен Кинг давно стал брендом, а его имя — гарантия того, что зрителя ждёт история на грани сна и кошмара.

Но пока голливудские студии десятилетиями зарабатывают миллионы на экранизациях «Оно», «Сияния» или «Зелёной мили», некоторые сериалы по Кингу так и остались в тени.

Хотя именно они доказывают: телевидение способно передать мрак и напряжение ещё сильнее, чем полнометражное кино.

«История Лизи» (2021)

Личная, пронзительная работа самого Кинга, где он выступл сценаристом всех эпизодов. Джулианна Мур играет женщину, которая после смерти мужа-писателя погружается в тайну его прошлого и параллельного измерения.

Атмосфера трагедии, мистики и боли здесь сливается в один поток.

«Золотые годы» (1991)

Первая попытка Кинга создать оригинальный сериал. Уборщик внезапно начинает молодеть, и эта «аномалия» запускает гонку спецслужб.

Снято в духе «Секретных материалов», но каналу CBS проект показался слишком странным — его закрыли на седьмой серии.

«Красная роза» (2002)

Особняк, который живёт собственной жизнью и пожирает чужие страхи. Трёхсерийный мини-сериал, написанный Кингом специально для ТВ, до сих пор цепляет своей масштабностью и мрачной готической атмосферой.

«Ночные кошмары и фантастические видения» (2006)

Антология на основе рассказов Кинга. Каждая серия — отдельная история: от нуара до апокалипсиса. Эксперимент, который не собрал рейтингов, но подарил редкое ощущение чтения сборника прямо с экрана.

«Чепелуэйт» (2021)

Мрачная готика с Эдрианом Броуди. Сюжет о проклятой семье и древних силах, вдохновлённый «Поселением Иерусалим». Снято красиво, медленно, тягуче — как затянувшийся кошмар.

«Томминокеры» (1993)

Инопланетный корабль заражает жителей маленького городка, превращая их в рабов коллективного разума.

Спецэффекты выдают 1993 год, но сама идея по-кинговски пугает: зависимость и контроль, от которых невозможно спрятаться.

«Лангольеры» (1995)

В ночном рейсе пассажиры оказываются в сломанном времени, где прошлое пожирают чудовища. Да, графика устарела, но концепт времени-монстра до сих пор работает безотказно.

«Буря столетия» (1999)

Фаворит самого Кинга. Жители острова вынуждены столкнуться с незнакомцем, который знает их тайны и требует заплатить чудовищную цену.

Камерная драма в формате триллера, которая держит за горло до финала.

«Королевский госпиталь» (2004)

Самое странное детище Кинга. Призраки, говорящий муравьед и абсурдный юмор переплетаются с больничной драмой.

Адаптация идеи Ларса фон Триера стала культовой у фанатов, хотя массовый зритель её так и не принял.

Название Оригинал Год Формат Особенности История Лизи Lisey’s Story 2021 мини-сериал Личная работа Кинга, Джулианна Мур Золотые годы Golden Years 1991 сериал Первая оригинальная история Кинга Красная роза Rose Red 2002 мини-сериал Особняк, который живёт сам по себе Ночные кошмары и фантастические видения Nightmares & Dreamscapes 2006 сериал-антология Экранизация рассказов Чепелуэйт Chapelwaite 2021 сериал Готическая сага с Эдрианом Броуди Томминокеры The Tommyknockers 1993 мини-сериал Инопланетный корабль и контроль сознания Лангольеры The Langoliers 1995 мини-сериал Пугающая концепция времени Буря столетия Storm of the Century 1999 мини-сериал Напряжённая психологическая драма Королевский госпиталь Kingdom Hospital 2004 сериал Мистика и абсурд, адаптация Триера

Источник: дзен-канал ShadowTavern

Также прочитайте: Эти 5 фантастических сериалов не знают, что такое «проходной эпизод»: не сможете оторваться ни на минуту