Забудьте про Netflix: именно эти российские сериалы обсуждают зрители — и высокие рейтинги тому подтверждение

От триллеров до сатиры: подборка проектов, которые заставляют спорить и пересматривать эпизоды до глубокой ночи.

Зрители всё чаще обсуждают российские сериалы, и речь давно не только о привычных мыльных драмах.

Среди них есть проекты, которые собирают высокие рейтинги и спорят с западными хитами на равных.

В этой подборке — семь историй, где захватывающий сюжет и сильные актёрские работы сделали просмотр делом не на один вечер.

«Триггер» (2020–…)

История психолога Артёма Стрелецкого, который лечит пациентов шоковыми методами, стала настоящим феноменом. Один сеанс — и человек сталкивается лицом к лицу со своей травмой.

Зрители признают, что смотреть сериал — всё равно что оказаться на терапии самому.

IMDb: 7,6 | КиноПоиск: 8,5

«Нулевой пациент» (2022)

Основанная на реальных событиях драма о первых случаях ВИЧ в СССР. Талантливый врач понимает, что стране грозит эпидемия, но система закрывает глаза.

Зрители пишут, что сериал буквально «разрывает изнутри» и заставляет пересматривать привычное восприятие конца 80-х.

IMDb: 7,9 | КиноПоиск: 8,4

«Мастер» (2021)

Спортивная драма о команде «КАМАЗ-мастер», где опытный тренер решает сделать ставку на молодых пилотов.

Здесь и борьба характеров, и закулисье большого спорта, и тонкая работа актёров. Многие отмечают, что напряжение держит до последних минут.

IMDb: 7,9 | КиноПоиск: 8,4

«Кибердеревня» (2023–…)

Фантастическая комедия о двух друзьях-изобретателях, которые довели свои эксперименты до уровня борьбы за Марс.

Сатира на стартапы и большие корпорации легко уживается с семейными драмами и юмором. Зрители пишут: «Давно так не смеялись от души».

IMDb: 7,4 | КиноПоиск: 8,1

«Такси под прикрытием» (2022–…)

Патрульный Алексей вынужден работать под прикрытием, разъезжая на такси. Каждая поездка оборачивается новым испытанием, а встречи с пассажирами складываются в криминальную мозаику.

Сериал сравнивают с западными триллерами — динамика и напряжение на уровне.

IMDb: 7,7 | КиноПоиск: 8,1

«Домашний арест» (2018)

Сатира на российскую действительность: мэр, уличённый во взятках, возвращается в коммуналку, где прошло его детство.

Зрители называют проект «лучшей работой Павла Лунгина за последние годы».

IMDb: 7,3 | КиноПоиск: 8,0

«Страх над Невой» (2023–…)

Ленинград 60-х, серия убийств и следователь, которому приходится доказывать: признание подозреваемого — ещё не истина.

Атмосфера холодного города, тени КГБ и игра нервов — зрители отмечают, что «сериал держит как хороший скандинавский нуар».

IMDb: 7,5 | КиноПоиск: 7,8

Сериал IMDb КиноПоиск Триггер 7,6 8,5 Нулевой пациент 7,9 8,4 Мастер 7,9 8,4 Кибердеревня 7,4 8,1 Такси под прикрытием 7,7 8,1 Домашний арест 7,3 8,0 Страх над Невой 7,5 7,8

