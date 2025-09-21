Меню
Забудьте про Netflix: именно эти российские сериалы обсуждают зрители — и высокие рейтинги тому подтверждение

21 сентября 2025 19:35
«Мастер» (2021)

От триллеров до сатиры: подборка проектов, которые заставляют спорить и пересматривать эпизоды до глубокой ночи.

Зрители всё чаще обсуждают российские сериалы, и речь давно не только о привычных мыльных драмах.

Среди них есть проекты, которые собирают высокие рейтинги и спорят с западными хитами на равных.

В этой подборке — семь историй, где захватывающий сюжет и сильные актёрские работы сделали просмотр делом не на один вечер.

«Триггер» (2020–…)

История психолога Артёма Стрелецкого, который лечит пациентов шоковыми методами, стала настоящим феноменом. Один сеанс — и человек сталкивается лицом к лицу со своей травмой.

Зрители признают, что смотреть сериал — всё равно что оказаться на терапии самому.

IMDb: 7,6 | КиноПоиск: 8,5

«Нулевой пациент» (2022)

Основанная на реальных событиях драма о первых случаях ВИЧ в СССР. Талантливый врач понимает, что стране грозит эпидемия, но система закрывает глаза.

Зрители пишут, что сериал буквально «разрывает изнутри» и заставляет пересматривать привычное восприятие конца 80-х.

IMDb: 7,9 | КиноПоиск: 8,4

«Мастер» (2021)

Спортивная драма о команде «КАМАЗ-мастер», где опытный тренер решает сделать ставку на молодых пилотов.

Здесь и борьба характеров, и закулисье большого спорта, и тонкая работа актёров. Многие отмечают, что напряжение держит до последних минут.

IMDb: 7,9 | КиноПоиск: 8,4

«Кибердеревня» (2023–…)

Фантастическая комедия о двух друзьях-изобретателях, которые довели свои эксперименты до уровня борьбы за Марс.

Сатира на стартапы и большие корпорации легко уживается с семейными драмами и юмором. Зрители пишут: «Давно так не смеялись от души».

IMDb: 7,4 | КиноПоиск: 8,1

«Такси под прикрытием» (2022–…)

Патрульный Алексей вынужден работать под прикрытием, разъезжая на такси. Каждая поездка оборачивается новым испытанием, а встречи с пассажирами складываются в криминальную мозаику.

Сериал сравнивают с западными триллерами — динамика и напряжение на уровне.

IMDb: 7,7 | КиноПоиск: 8,1

«Домашний арест» (2018)

Сатира на российскую действительность: мэр, уличённый во взятках, возвращается в коммуналку, где прошло его детство.

Зрители называют проект «лучшей работой Павла Лунгина за последние годы».

IMDb: 7,3 | КиноПоиск: 8,0

«Страх над Невой» (2023–…)

Ленинград 60-х, серия убийств и следователь, которому приходится доказывать: признание подозреваемого — ещё не истина.

Атмосфера холодного города, тени КГБ и игра нервов — зрители отмечают, что «сериал держит как хороший скандинавский нуар».

IMDb: 7,5 | КиноПоиск: 7,8

Сериал IMDb КиноПоиск
Триггер 7,6 8,5
Нулевой пациент 7,9 8,4
Мастер 7,9 8,4
Кибердеревня 7,4 8,1
Такси под прикрытием 7,7 8,1
Домашний арест 7,3 8,0
Страх над Невой 7,5 7,8

Фото: Кадры из сериалов «Мастер» (2021), «Триггер» (2020–…), «Нулевой пациент» (2022), «Мастер» (2021)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
