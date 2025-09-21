Забудьте про Netflix: именно эти российские сериалы обсуждают зрители — и высокие рейтинги тому подтверждение

Зрители всё чаще обсуждают российские сериалы, и речь давно не только о привычных мыльных драмах.
Среди них есть проекты, которые собирают высокие рейтинги и спорят с западными хитами на равных.
В этой подборке — семь историй, где захватывающий сюжет и сильные актёрские работы сделали просмотр делом не на один вечер.
«Триггер» (2020–…)
История психолога Артёма Стрелецкого, который лечит пациентов шоковыми методами, стала настоящим феноменом. Один сеанс — и человек сталкивается лицом к лицу со своей травмой.
Зрители признают, что смотреть сериал — всё равно что оказаться на терапии самому.
IMDb: 7,6 | КиноПоиск: 8,5
«Нулевой пациент» (2022)
Основанная на реальных событиях драма о первых случаях ВИЧ в СССР. Талантливый врач понимает, что стране грозит эпидемия, но система закрывает глаза.
Зрители пишут, что сериал буквально «разрывает изнутри» и заставляет пересматривать привычное восприятие конца 80-х.
IMDb: 7,9 | КиноПоиск: 8,4
«Мастер» (2021)
Спортивная драма о команде «КАМАЗ-мастер», где опытный тренер решает сделать ставку на молодых пилотов.
Здесь и борьба характеров, и закулисье большого спорта, и тонкая работа актёров. Многие отмечают, что напряжение держит до последних минут.
IMDb: 7,9 | КиноПоиск: 8,4
«Кибердеревня» (2023–…)
Фантастическая комедия о двух друзьях-изобретателях, которые довели свои эксперименты до уровня борьбы за Марс.
Сатира на стартапы и большие корпорации легко уживается с семейными драмами и юмором. Зрители пишут: «Давно так не смеялись от души».
IMDb: 7,4 | КиноПоиск: 8,1
«Такси под прикрытием» (2022–…)
Патрульный Алексей вынужден работать под прикрытием, разъезжая на такси. Каждая поездка оборачивается новым испытанием, а встречи с пассажирами складываются в криминальную мозаику.
Сериал сравнивают с западными триллерами — динамика и напряжение на уровне.
IMDb: 7,7 | КиноПоиск: 8,1
«Домашний арест» (2018)
Сатира на российскую действительность: мэр, уличённый во взятках, возвращается в коммуналку, где прошло его детство.
Зрители называют проект «лучшей работой Павла Лунгина за последние годы».
IMDb: 7,3 | КиноПоиск: 8,0
«Страх над Невой» (2023–…)
Ленинград 60-х, серия убийств и следователь, которому приходится доказывать: признание подозреваемого — ещё не истина.
Атмосфера холодного города, тени КГБ и игра нервов — зрители отмечают, что «сериал держит как хороший скандинавский нуар».
IMDb: 7,5 | КиноПоиск: 7,8
