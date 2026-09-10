Забудьте про «Джона Уика»: Киану Ривз нашел себе абсолютно новую серию боевиков — эта франшиза точно станет хитом

Похоже, Киану Ривз не собирается останавливаться на одной из самых известных экшен-франшиз последних лет. Пока поклонники продолжают ждать новых приключений Джона Уика, актёр уже обзавёлся другим проектом, который может стать началом новой серии фильмов.

Компания The Arena получила права на перенос на экран романа Оливера Лоу «Kill Current: A Jon Hendricks Thriller». Центрального персонажа сыграет Киану Ривз, который также войдет в число продюсеров картины.

В центре истории окажется Джон Хендрикс, в прошлом работавший на ЦРУ. Он давно оставил службу, однако гибель человека, которого когда-то сам обучал, заставляет его вернуться к прежней жизни.

Создатели рассматривают проект не как отдельный фильм, а как старт новой шпионской серии. В сюжете будут затронуты международные противостояния, борьба за стратегически важные ресурсы, а также угрозы, связанные с технологиями и распространением информации. Сам роман пока еще не вышел: публикация первой книги цикла запланирована на май 2027 года.

Для Ривза это еще один крупный проект в жанре экшена. После четвертого «Джона Уика» актер продолжает работать с историями, построенными вокруг боевика. Параллельно готовится спин-офф «Каин», а также пятая часть основной серии о Джоне Уике. Правда, теперь есть риск, что звезда полностью переключится на новую историю.

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