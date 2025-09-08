Забудьте финал «Игры престолов»: 5 теорий о Дейенерис из «Ветров зимы», которые все переворачивают с ног на голову

В книгах Мартин готовит Матери драконов совершенно другой путь — куда сложнее и опаснее, чем показал сериал.

Финал «Игры престолов» расколол поклонников франшизы: превращение Дейенерис из освободительницы в жестокую завоевательницу вызвало шквал критики. Но грядущая книга Джорджа Мартина «Ветры зимы» может изменить всё. Судьба Матери драконов, по мнению фанатов, будет совсем иной — и эти пять теорий кажутся наиболее убедительными.

1. Брак с Эуроном Грейджоем

В книгах Эурон отправляет брата Виктариона искать Дейенерис, а у него есть рог, способный подчинять драконов. Фанаты уверены, что Эурон попытается использовать её в своих целях — заставит вступить в союз или отнимет Дрогона силой. Их противостояние может стать ключевой частью её арки и спровоцировать жестокую развязку.

2. Соперничество с Эйгоном

Молодой Грифон — самозванец или истинный наследник Рейгара? Если Эйгон объявит себя законным претендентом на трон, Дейенерис столкнётся с угрозой, которая может подтолкнуть её к постепенному падению. В отличие от сериала, её безумие будет не внезапным, а психологически обоснованным.

3. Остановка в Браавосе

Существует теория, что перед вторжением в Вестерос Дейенерис посетит Браавос. Железный банк мог бы профинансировать её поход, а встреча с Тишей, первой женой Тириона, добавила бы драматизма и сделала бы её путь более личным и неожиданным, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

4. Дейенерис как Азор Ахай

Многие уверены, что именно она — избранная из пророчества, предназначенная спасти мир от надвигающейся тьмы. Но быть спасителем — не значит быть героем: фанаты предполагают, что её вера в собственную миссию может превратить её в тирана, даже если её действия будут оправданы судьбой.

5. Дрогон — «жеребец, оседлавший мир»

Пророчество о жеребце, который «оседлает мир», возможно, относится не к её умершему сыну Рейегу, а к Дрогону. Фанаты считают, что впереди Дейенерис ждёт новая битва за власть над дотракийцами, и именно Дрогон станет её оружием и доказательством силы.

Мартина всегда интересовали не битвы, а выборы героев. «Ветры зимы» могут подарить Дейенерис куда более сложный, противоречивый и трагичный путь, чем тот, что показал сериал.

