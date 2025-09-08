Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Забудьте финал «Игры престолов»: 5 теорий о Дейенерис из «Ветров зимы», которые все переворачивают с ног на голову

Забудьте финал «Игры престолов»: 5 теорий о Дейенерис из «Ветров зимы», которые все переворачивают с ног на голову

8 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Игра престолов»

В книгах Мартин готовит Матери драконов совершенно другой путь — куда сложнее и опаснее, чем показал сериал.

Финал «Игры престолов» расколол поклонников франшизы: превращение Дейенерис из освободительницы в жестокую завоевательницу вызвало шквал критики. Но грядущая книга Джорджа Мартина «Ветры зимы» может изменить всё. Судьба Матери драконов, по мнению фанатов, будет совсем иной — и эти пять теорий кажутся наиболее убедительными.

1. Брак с Эуроном Грейджоем

В книгах Эурон отправляет брата Виктариона искать Дейенерис, а у него есть рог, способный подчинять драконов. Фанаты уверены, что Эурон попытается использовать её в своих целях — заставит вступить в союз или отнимет Дрогона силой. Их противостояние может стать ключевой частью её арки и спровоцировать жестокую развязку.

2. Соперничество с Эйгоном

Молодой Грифон — самозванец или истинный наследник Рейгара? Если Эйгон объявит себя законным претендентом на трон, Дейенерис столкнётся с угрозой, которая может подтолкнуть её к постепенному падению. В отличие от сериала, её безумие будет не внезапным, а психологически обоснованным.

Кадр из сериала «Дом дракона»

3. Остановка в Браавосе

Существует теория, что перед вторжением в Вестерос Дейенерис посетит Браавос. Железный банк мог бы профинансировать её поход, а встреча с Тишей, первой женой Тириона, добавила бы драматизма и сделала бы её путь более личным и неожиданным, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

4. Дейенерис как Азор Ахай

Многие уверены, что именно она — избранная из пророчества, предназначенная спасти мир от надвигающейся тьмы. Но быть спасителем — не значит быть героем: фанаты предполагают, что её вера в собственную миссию может превратить её в тирана, даже если её действия будут оправданы судьбой.

5. Дрогон — «жеребец, оседлавший мир»

Пророчество о жеребце, который «оседлает мир», возможно, относится не к её умершему сыну Рейегу, а к Дрогону. Фанаты считают, что впереди Дейенерис ждёт новая битва за власть над дотракийцами, и именно Дрогон станет её оружием и доказательством силы.

Мартина всегда интересовали не битвы, а выборы героев. «Ветры зимы» могут подарить Дейенерис куда более сложный, противоречивый и трагичный путь, чем тот, что показал сериал.

Читайте также: Это не Дрогон, как думают миллионы: вот кто был настоящим властелином неба в «Игре престолов» и заставил Дейенерис бледнеть

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», кадр из сериала «Дом дракона»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) «Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Думаете, Жеглов Высоцкого — эталон сыщика? В романе Вайнеров он совсем другой — и вряд ли вы его полюбите Читать дальше 27 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми Золотая эра для фэнтези-проектов: 4 новых сериала, которые изменили отношение зрителей к этому жанру и уже стали культовыми Читать дальше 25 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше