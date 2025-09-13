Забудете про «Невский» уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании

Устали ждать восьмой сезон «Невского»? Фанаты уже знают все реплики Васильева наизусть, а сценаристы тянут с продолжением. Но хорошая новость в том, что автор «Невского» Андрей Тумаркин написал и другие яркие криминальные драмы.
Каждая из них подарит вам то самое чувство напряжённого детектива, где за героя переживаешь так, будто сам находишься в центре событий.
«Комитет», 2022
Рейтинг Кинопоиска: 8.6
История трёх друзей, чьи судьбы связаны с органами госбезопасности. От Ленинграда 70-х до Петербурга 2000-х — их жизнь проходит через испытания, предательства и перемены в стране.
«Ленинград 46», 2014–2015
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Учитель литературы Данилов теряет всё после несправедливого приговора. В послевоенном Ленинграде он становится преступником, чья жажда мести делает его одним из самых опасных людей города. Атмосфера безысходности — как у лучших нуаров.
«Первый отдел», 2020
Рейтинг Кинопоиска: 8.1
Юрий Брагин возвращается в Петербург и оказывается втянут в новое дело. Серия убийств в маленьком городке заставляет его снова выйти в поле, хотя карьера подталкивает к кабинету начальника. Атмосферный детектив, где важна каждая деталь.
«Реализация», 2019
Рейтинг Кинопоиска: 7.5
Знакомый всем Фома (Дмитрий Паламарчук) здесь в другой роли — участковый Красавец. Он хотел дослужить спокойно, но жизнь снова сталкивает его с криминалом. И да, это та самая харизма, за которую полюбили героя «Невского».
«Шеф», 2012
Рейтинг Кинопоиска: 7.4
Виктор Расторгуев, полковник милиции, переезжает в Петербург, чтобы начать заново. Но вместо тихой службы его ждут новые враги и испытания для всей семьи.
Эти проекты станут отличной заменой «Невскому» и помогут скоротать время в ожидании восьмого сезона. А заодно докажут: у Тумаркина каждый сериал — это новый уровень в жанре российского криминального детектива.
