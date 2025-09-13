Забудете про «Невский» уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании

Меню
13 сентября 2025 13:46
Кадры из сериала «Невский»

Вот чем заняться, пока ждём восьмой сезон.

Устали ждать восьмой сезон «Невского»? Фанаты уже знают все реплики Васильева наизусть, а сценаристы тянут с продолжением. Но хорошая новость в том, что автор «Невского» Андрей Тумаркин написал и другие яркие криминальные драмы.

Каждая из них подарит вам то самое чувство напряжённого детектива, где за героя переживаешь так, будто сам находишься в центре событий.

«Комитет», 2022

Рейтинг Кинопоиска: 8.6

История трёх друзей, чьи судьбы связаны с органами госбезопасности. От Ленинграда 70-х до Петербурга 2000-х — их жизнь проходит через испытания, предательства и перемены в стране.

«Ленинград 46», 2014–2015

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Учитель литературы Данилов теряет всё после несправедливого приговора. В послевоенном Ленинграде он становится преступником, чья жажда мести делает его одним из самых опасных людей города. Атмосфера безысходности — как у лучших нуаров.

«Первый отдел», 2020

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

Юрий Брагин возвращается в Петербург и оказывается втянут в новое дело. Серия убийств в маленьком городке заставляет его снова выйти в поле, хотя карьера подталкивает к кабинету начальника. Атмосферный детектив, где важна каждая деталь.

«Реализация», 2019

Рейтинг Кинопоиска: 7.5

Знакомый всем Фома (Дмитрий Паламарчук) здесь в другой роли — участковый Красавец. Он хотел дослужить спокойно, но жизнь снова сталкивает его с криминалом. И да, это та самая харизма, за которую полюбили героя «Невского».

«Шеф», 2012

Рейтинг Кинопоиска: 7.4

Виктор Расторгуев, полковник милиции, переезжает в Петербург, чтобы начать заново. Но вместо тихой службы его ждут новые враги и испытания для всей семьи.

Эти проекты станут отличной заменой «Невскому» и помогут скоротать время в ожидании восьмого сезона. А заодно докажут: у Тумаркина каждый сериал — это новый уровень в жанре российского криминального детектива.

Фото: Кадры из сериалов «Невский», «Комитет», «Первый отдел»
