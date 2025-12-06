Забудете про Netflix и Apple TV: 3 крутых российских сериала конца 2025 года, которые включаешь «на часок», а и выбираешься только к финалу

Не уснете, пока все не досмотрите до конца.

Новые российские сериалы конца 2025 года появились тихо, но уже с первых минут затягивают так, что план «посмотреть одну серию» превращается в ночной марафон. Три премьеры — три разных мира, куда легко провалиться без оглядки.

«Кулинарный техникум» — комедия с семейными тайнами

Звёздный шеф Слава Виноградов, обладатель двух «мишленовских» звёзд, возвращается в родной Староозёрск после инфаркта отца. Семейный разговор явно не удался — зато Слава узнаёт: у него есть взрослый сын, о котором он не знал 17 лет.

Парень учится в кулинарном техникуме и ведёт себя вызывающе. Чтобы сблизиться, Слава устраивается преподавателем. Кухня превращается в место, где каждый пробует доказать, что прошлое можно исправить.

«Тоннель» — триллер, где мораль сталкивается с выживанием

Таможенница Светлана Суворова — человек принципа. Но всё рушится, когда финская мафия берет её мужа в заложники. Требование простое и смертельно опасное: провести через границу запрещённый груз.

В полицию идти нельзя — любая ошибка стоит жизни. Каждый эпизод показывает, как хрупки даже самые твёрдые убеждения, когда на кону близкий человек. Финал сезона выйдет 19 декабря.

«Жар» — кухня, где обжигает характер

Марк Левинский — лучший шеф страны и худший начальник. Когда его увольняют за токсичность, кажется, что он потерял всё. Коллеги не поддержали, репутация разрушена.

Но Марк решает открыть свой ресторан — пусть даже с помощью юного поклонника и… мафии, которая неожиданно становится инвестором. Вместо спокойного старта — цепь проблем, в которых кулинарная страсть смешивается с криминальными рисками.

Эти три проекта — разные по жанру, но одинаково цепкие. Они вовлекают моментально, оставляя после серии тот самый эффект: ещё одну — и точно спать, пишет автор Дзен-канала Kinocentr.

