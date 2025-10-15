«Забористая дичь, жду!»: новый трейлер «Бегущего человека» по Кингу разделил зрителей — от восторга до фейспалма

Кажется, Стивен Кинг снова попал в десятку. Paramount Pictures показала большой трейлер «Бегущего человека» — новой экранизации его антиутопии 1982 года.

Премьера в кинотеатрах состоится 7 ноября, и уже понятно: нас ждёт один из самых громких релизов осени.

Мир, где шоу заменило мораль

Будущее в фильме выглядит так, будто человечество окончательно сошло с ума. Мир после экономического краха, старые доллары обесценены, и теперь главный приз в жизни — миллиарды «новых». Люди соглашаются на самые чудовищные реалити-шоу ради денег и минутной славы.

Бен Ричардс, герой Глена Пауэлла («Топ Ган: Мэверик», «Смерч 2»), идёт в игру, чтобы спасти больную дочь. У него 30 дней, чтобы выжить — против него элитная команда наёмников и миллионы зрителей по ту сторону экрана.

Что пишут люди

В комментариях под трейлером зрители спорят: одни называют Пауэлла «слишком весёлым для отца умирающего ребёнка», другие уверены, что фильм превратился в «весёлый боевик без безнадёги Кинга». Кто-то шутит про «Арнольда с AliExpress», кто-то считает, что «уже показали финал с падающим самолётом».

Есть и оптимисты: «Забористая дичь, жду!», «Пауэлл как всегда угарный, Бролин — как всегда Бролин», «Надеюсь, Эдгар не подведёт». Одни ждут треша, другие — философии, но почти все сходятся в одном: равнодушных к «Бегущему человеку» точно не останется.

От Шварценеггера к Пауэллу

Первая экранизация «Бегущего человека» вышла в 1987-м — с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Тогда это был почти боевик о свободе.

Эдгар Райт («Малыш на драйве», «Скотт Пилигрим против всех») делает версию 2025 года куда мрачнее и современнее: шоу превращено в сатиру на эпоху стриминга и лайков.

В актёрском составе — Майкл Сера («Барби»), Эмилия Джонс («CODA: Ребёнок глухих родителей»), Джош Бролин, Ли Пейс и Колман Доминго.

Почему это важно

«Бегущий человек» — история о том, как зрелища победили совесть. Когда человеческая жизнь стала контентом, а выживание — развлечением. Похоже, этот фильм заставит нас смотреть на экран не с восторгом, а с тревогой. И, возможно, вспомнить, кто здесь на самом деле бежит — герой или мы сами.

