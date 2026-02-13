Зрители ничего не поняли: самые постыдные для Мерьем Узерли сцены в «Великолепном веке»

Мы смотрели сериал и не понимали, что не так.

Сегодня воплощение образа Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» актрисой Мерьем Узерли стало каноном. Она была настолько убедительной, что зрители не представляли никого другого на ее месте.

Несколько лет назад актриса поделилась, что испытывала неловкость из-за определенных моментов, связанных с ее работой в этом проекте, который завоевал сердца миллионов по всему миру.

Зеленое платье

Оказалось, что наиболее смущающей для нее была ситуация с зеленым платьем. По сюжету Хюррем была одета в него в момент своего триумфа, когда она стала полноправной госпожой гарема. Однако наряд был очень тесным, а расширять платье не стали.

В итоге, как вспоминает актриса, в какой-то момент оно просто лопнуло прямо на ней. По ее словам, платье буквально разорвалось, и все вокруг смеялись. Ей было одновременно смешно и грустно, так как она чувствовала себя неловко из-за прибавки в весе. Сейчас она вспоминает этот эпизод с улыбкой.

Еще одно смущение

Другой момент, вызвавший у актрисы смущение, произошел во время сцены, когда султан находит Хюррем в лесу и несет ее на руках во дворец. Мерьем призналась, что чувствовала себя очень неловко перед Халитом Эргенчем, исполнявшим роль Сулеймана, из-за тяжести своих нарядов. Несмотря на это, Халит проявил профессионализм, отказался от помощи дублера и самостоятельно выполнил сцену.