За таким Шибановым хоть на край света: этот детектив с Сергеем Жарковым вы могли упустить, а зря — сюжет редкий

24 марта 2026 22:00
Кадр из сериала «Коготь из Мавритании»

Актер снимался не только в вечном «Первом отделе».

Конечно, у многих актер Сергей Жарков особенно ассоциируется с его героем из хита НТВ Михаилом Шибановым. Однако в фильмографии звезды немало интересных проектов, в том числе сериал «Коготь из Мавритании», который вышел в далеком 2015 году.

О чем сериал

Это четырехсерийный детектив, который рассказывает о ловле на живца маньяка. Теперь представьте, как совсем юная девушка, выступающая такой «приманкой», неожиданно пропадает из зоны контроля правоохранительных органов и оказывается один на один с безжалостным убийцей.

Хитрые схемы и необычный Жарков

Сергей Жарков сыграл мужественного и решительного полицейского Константина Першина. Сам сериал небольшой, однако сюжет весьма лихо закручен. К третей серии начинаешь подозревать буквально всех подряд, что держит в напряжении, как и положено в детективных проектах. Зрителям сериал также весьма понравился. Не просто так он получил две части:

«Прелесть. Просто прелесть. Увлекательно, динамично. И чего я раньше не смотрела? Название, наверное, не впечатлило. Коготь какой-то, да ещё с Мавритании... Почему сейчас стала смотреть - знаю. Подсела на фильмы с Сергеем Жарковым»

«Как же мне нравится этот сериал, обе части. Вот бы на третью решились)) Драйв, эмоции, захватывающий сюжет, отличная игра актеров!»

Фото: Кадр из сериала «Коготь из Мавритании»
Камилла Булгакова
