За сутки влетел на 2 место топа Netflix по всему миру: что показали в секретном эпизоде 5 сезона «Очень странных дел»

Франшизу «Очень странные дела» рано хоронить — даже после финала. Всего за один день на Netflix» в топы ворвался документальный фильм «Последнее приключение: создание "Очень странных дел 5"». Без громкой рекламы, без обещаний «секретной серии», но с эффектом, которому позавидовали бы многие игровые релизы.

По данным FlixPatrol, фильм моментально занял второе место в мировом рейтинге Netflix среди полнометражных проектов. Выше — только очередная романтическая комедия от самого стриминга. А сам сериал при этом продолжает держаться в топ-3 самых популярных шоу платформы. Картина получается показательная: зрители не просто посмотрели финал — им оказалось важно заглянуть за кулисы и понять, как именно эта история была собрана по кусочкам.

Не финал, но почти прощание

Часть фанатов надеялась на подвох: вдруг «Последнее приключение» окажется тем самым тайным эпилогом, дополнительной серией, которую Netflix припрятал напоследок. Не случилось. Это именно документальный фильм — честный, подробный и местами даже трогательный рассказ о том, как создавался пятый сезон сериала братьев Даффер.

Зато зрителям показали другое: масштаб работы, напряжение съёмок и то, почему финал «Очень странных дел» получился именно таким. Для многих это оказалось не менее ценным, чем ещё один час сюжета.

Цифры, которые говорят сами за себя

Пятый сезон «Очень странных дел» выходил тремя частями — в конце ноября, на Рождество и в новогоднюю ночь. И финальный двухчасовой эпизод стал самым просматриваемым релизом Netflix в новогоднюю ночь за всю историю сервиса.

Сейчас весь пятый сезон уже занимает девятое место среди самых популярных англоязычных сериалов Netflix за всё время — 105,7 миллиона просмотров. И это ещё не окончательная цифра: у сезона остаётся почти два месяца подсчёта, а значит, он вполне может догнать или даже обойти четвёртый сезон, который в своё время набрал 140,7 миллиона.

Что дальше: прощание или перезагрузка

Хотя основной сериал завершён, сама вселенная никуда не исчезает. Netflix уже показал первый взгляд на анимационный проект «Очень странные дела: Истории из 85-го» — мидквел, действие которого развернётся между вторым и третьим сезонами.

Братья Даффер описывают его как историю в духе субботних утренних мультфильмов — с полной свободой фантазии и без жанровых ограничений. И если судить по реакции на документальный фильм, зрители к этому готовы.

«Очень странные дела» закончились формально. Но по факту — франшиза только сменила форму. И, судя по цифрам, отпускать её аудитория пока не собирается.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.