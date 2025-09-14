За «Служебный роман» Госпремии получили все, кроме Фрейндлих: актрису лишили 5 тысяч рублей не просто так

Дело было не в ее таланте.

Лирическая комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман» в 1978 году моментально покорила зрителей — люди шли на неё в кино по несколько раз, чтобы снова пережить трогательную историю отношений строгой Людмилы Прокофьевны и незадачливого Новосельцева. Фильм не только собрал огромную кассу, но и получил признание критиков, а также целый ворох государственных наград.

Госпремии вручили практически всем создателям. Отдельно отметили и актёров — Андрея Мягкова, Лию Ахеджакову и Олега Басилашвили. Но что удивительно — Алиса Фрейндлих, сыгравшая главную роль, в списке награждённых так и не появилась.

Почему Алиса Фрейндлих не получила Госпремию

Оказывается, Алису Фрейндлих не наградили Госпремией за роль вовсе не из-за недостатка таланта. Всё упиралось в строгие правила вручения наград — получить её повторно можно было только через несколько лет.

А Фрейндлих как раз незадолго до этого уже была награждена за театральные работы. Сама актриса позже с лёгкой обидой называла эту ситуацию абсурдной — ведь её Калугина стала настоящим символом фильма.

Размер Госпремии

В те годы Госпремия была не просто почётной наградой — это было настоящее состояние. Её размер составлял 5 тысяч рублей, что равнялось примерно 35 средним месячным зарплатам.

На эти деньги можно было купить новенькие «Жигули» — мечту миллионов советских граждан. Или же встать в очередь на отдельную однокомнатную квартиру в панельной многоэтажке — что для многих было куда ценнее машины.

Так что премия меняла жизнь не только творчески, но и материально. Неудивительно, что её вручение сопровождалось такими строгими правилами и вызывало споры.

