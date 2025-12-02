За шикарными алмазными подвесками королевы в советских «Трех мушкетерах» была целая охота? Старнно! Ведь они стоили копейки

В 1979 году миллионы советских зрителей впервые увидели приключения отважных мушкетёров и амбициозного гасконца Д’Артаньяна. Уже после первой серии стало ясно — это не просто фильм, а будущая классика, которую будут пересматривать десятилетиями. Так и случилось.

Сейчас «Д’Артаньян и три мушкетёра» по-прежнему захватывает внимание даже современного зрителя, привыкшего к мощным спецэффектам. А ведь создавали картину в условиях очень ограниченного бюджета.

Реквизит в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера»

Создателям фильма приходилось проявлять недюжинную изобретательность — бюджет был настолько скромным, что даже ключевые детали реквизита рождались буквально из подручных материалов. Сам режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич лично мастерил эфес шпаги для Д’Артаньяна, используя для этого детали от старой антикварной лампы.

Легендарные алмазные подвески королевы Анны тоже оказались творением его рук — он собрал их из бижутерии, купленной на обычном одесском рынке.

А чтобы костюмы мушкетёров сверкали с должным благородством, команда использовала простую фольгу — её тогда можно было приобрести всего по пять копеек за метр.

Травмы на съемках фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

Съёмки напоминали порой настоящие баталии — несмотря на работу профессиональных постановщиков, травм избежать не удалось. Во время знаменитого поединка на мраморной лестнице Михаил Боярский получил серьёзное ранение: Борис Клюев не рассчитал удар, и его шпага выбила актёру зуб, проткнув нёбо.

Остриё прошло всего в сантиметрах от мозга. К счастью, Боярский не сильно пострадал и быстро восстановился.

