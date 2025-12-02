Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За шикарными алмазными подвесками королевы в советских «Трех мушкетерах» была целая охота? Старнно! Ведь они стоили копейки

За шикарными алмазными подвесками королевы в советских «Трех мушкетерах» была целая охота? Старнно! Ведь они стоили копейки

2 декабря 2025 07:00
Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

Их сделали из подручного материала.  

В 1979 году миллионы советских зрителей впервые увидели приключения отважных мушкетёров и амбициозного гасконца Д’Артаньяна. Уже после первой серии стало ясно — это не просто фильм, а будущая классика, которую будут пересматривать десятилетиями. Так и случилось.

Сейчас «Д’Артаньян и три мушкетёра» по-прежнему захватывает внимание даже современного зрителя, привыкшего к мощным спецэффектам. А ведь создавали картину в условиях очень ограниченного бюджета.

Реквизит в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера»

Создателям фильма приходилось проявлять недюжинную изобретательность — бюджет был настолько скромным, что даже ключевые детали реквизита рождались буквально из подручных материалов. Сам режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич лично мастерил эфес шпаги для Д’Артаньяна, используя для этого детали от старой антикварной лампы.

Легендарные алмазные подвески королевы Анны тоже оказались творением его рук — он собрал их из бижутерии, купленной на обычном одесском рынке.

А чтобы костюмы мушкетёров сверкали с должным благородством, команда использовала простую фольгу — её тогда можно было приобрести всего по пять копеек за метр.

Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

Травмы на съемках фильма «Д`Артаньян и три мушкетера»

Съёмки напоминали порой настоящие баталии — несмотря на работу профессиональных постановщиков, травм избежать не удалось. Во время знаменитого поединка на мраморной лестнице Михаил Боярский получил серьёзное ранение: Борис Клюев не рассчитал удар, и его шпага выбила актёру зуб, проткнув нёбо.

Остриё прошло всего в сантиметрах от мозга. К счастью, Боярский не сильно пострадал и быстро восстановился.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что клинки в «Трёх мушкетёрах» высмеивали даже дети.

Фото: Кадры из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел «Не мог дождаться, когда все это кончится»: Олег Янковский называл любимым только один фильм, но его съемки ненавидел Читать дальше 29 ноября 2025
«Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил «Белое солнце пустыни» сделало этого советского артиста звездой: а ведь к тому времени он уже еле ходил Читать дальше 29 ноября 2025
Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы? Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы? Читать дальше 3 декабря 2025
Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби» Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби» Читать дальше 2 декабря 2025
Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР Еще до «Иронии судьбы»: какие фильмы смотрели на Новый год в СССР Читать дальше 2 декабря 2025
«Самый честный фильм о предательстве» — этот советский хит не зря так назвали: Басилашвили здесь особенно хорош «Самый честный фильм о предательстве» — этот советский хит не зря так назвали: Басилашвили здесь особенно хорош Читать дальше 30 ноября 2025
У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви Читать дальше 28 ноября 2025
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным Читать дальше 3 декабря 2025
Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Корея — не только про романтичные дорамы: 4 фильма, основанных на реальных событиях — и в них сложно поверить Читать дальше 3 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше