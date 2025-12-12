За рулем фуры уже не Гостюхин, а… женщина: чем еще новая «Дальнобойщица» отличается от хита 2000-х

В нулевые годы в России одним из самых народных и узнаваемых сериалов стал «Дальнобойщики». Это была настоящая культовая драма, которая захватила внимание всей страны.

Сериал впервые так откровенно и детально показал мир российских дальнобойщиков — их тяжёлый, опасный, но романтизированный труд. Но это была не производственная драма. В сюжете было всё: криминальные разборки, семейные проблемы, любовные линии и даже мистика.

И кажется историям о дальних дорогах решено дать новую жизнь на экране. Только теперь за рулем большегруза будет женщина.

Сюжет сериала «Дальнобойщица»

Водитель дальнобойной фуры Витя и его жена Валя, мама троих детей, вроде бы живут душа в душу. Пока он в бесконечных рейсах, она создаёт дома уют и порядок, становясь для мужа надёжным тылом.

Но постепенно у Вали накапливается чувство, что её ежедневный труд не ценят. Витя, уставший после дороги, порой считает, что раз он добытчик, а жена «просто сидит дома», то его работа — настоящая мужская вахта, а её заботы — что-то само собой разумеющееся.

И тогда Валя принимает дерзкое решение. Чтобы доказать, что вести хозяйство и воспитывать детей — задача куда сложнее, чем кажется, она предлагает мужу радикальный эксперимент: поменяться ролями.

Не долго думая, она сама садится за руль огромного грузовика и отправляется в рейс. А Витя остаётся дома — один на один с кастрюлями, школьными уроками и детскими капризами.

Теперь им обоим предстоит оказаться в непривычной, а порой и невероятно сложной роли.

Съемки сериала «Дальнобойщица»

Производство проекта стартовало на днях. С хитом нулевых его роднит только название, в «Дальнобойщице» будет куда больше комедии и мелодрамы. Главные роли в картине достались Анне Уколовой и Владимиру Епифанцеву.

Актриса призналась, что сценарий показался ей невероятно близким.

«Когда я читала, то сразу же подумала, что роль написана как будто специально для меня!» — поделилась она впечатлениями.

Съёмочная группа сейчас работает в зимнем Крыму. О том, когда именно зрители увидят готовый сериал на экранах, пока не сообщается — проект находится на этапе активного производства.

