За Ростову досталось немало: Андреасян еще не выпустил «Войну и мир», а его уже закидали шапками

Режиссер Сарик Андреасян, известный по картинам «Онегин», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане» и другим, решил взяться за экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир». Пока особо подробностей нет, однако за год до планируемой премьеры фильм уже подвергается нападкам в соцсетях и медиа: основная критика направлена не на технические детали, а на подбор актрисы на роль Наташи Ростовой:

«Наташа это конечно Моряк! Я других претенденток не вижу» «Ужас, кого вы взяли на главную роль? Фильмы с Гухман не смотрю. Ваш фильм обречен на провал»

Острее всего критика обрушилась на Андреасяна от члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой. По ее словам, в подсознании целых поколений живет устоявшийся образ Наташи Ростовой, и из уважения к Льву Николаевичу режиссеры традиционно стремились соответствовать тому образу, который создал Толстой. В данном случае, подчеркнула Ахмедова, это не просто промах — отсутствует даже попытка попасть в этот образ.

Сам режиссер доволен выбором.