За романы героев в этих сериалах переживаешь больше, чем за свои отношения: 4 хита с закрученными сюжетами

21 мая 2026 12:00
От них сложно оторваться.

Телешоу умеют создавать удивительно живые отношения между персонажами. Некоторые сериалы погружают в эмоциональные связи так глубоко, что начинаешь переживать за вымышленных героев сильнее, чем за реальных людей.

В нашей подборке — проекты, где каждая сцена наполнена настоящими чувствами. Здесь любовь, дружба и предательство выглядят настолько достоверно, что забываешь о границе между экраном и реальной жизнью.

«Великая»

«Великая» — это ядовито-остроумная история о юной Екатерине Второй, которая прибывает в Россию и обнаруживает, что её брак с Петром III стал настоящим кошмаром. Вместо скучной исторической хроники зрителей ждёт яркий коллаж абсурдных ситуаций и язвительных диалогов.

Главные герои одновременно ненавидят и нуждаются друг в друге. Этот сериал не претендует на достоверность, зато предлагает интересное зрелище с искромётной химией между персонажами.

Кадр из сериала «Великая»

«Чужестранка»

«Чужестранка» переносит зрителя в 1945 год, где медсестра Клэр через древние камни попадает в Шотландию XVIII века. Ей предстоит столкнуться с суровыми обычаями, политическими заговорами.

Центром истории становятся её сложные отношения с шотландским воином Джейми. Их связь проходит через испытания войной и предательством.

Кадр из сериала «Чужестранка»

«Доктор Кто»

«Доктор Кто» за долгие годы успел перевернуть немало судеб — причём не только на экране, но и в сердцах зрителей. Одной из самых трогательных историй стала связь Десятого Доктора и Роуз Тайлер.

Их чувства росли вопреки всему: разным мирам, временным потокам и даже природе самого Доктора. Если Девятая регенерация ещё сопротивлялась эмоциям, то Десятый полностью им открылся. От намёков и шуток они пришли к настоящей любви — пройдя через путешествия во времени и битвы с монстрами.

Кадр из сериала «Доктор Кто»

«Офис»

В комедийном «Офисе» разворачивается удивительно трогательная история любви. Джим и Пэм — коллеги по скучной бумажной компании, чьи чувства годами остаются невысказанными.

Способный Джим не может уволиться, потому что влюблён в секретаршу Пэм. А она тем временем связана обязательствами с другим мужчиной. Их отношения развиваются медленно, без громких страстей, но именно это делает их такими близкими и понятными.

Кажется, будто наблюдаешь за реальными людьми, которые годами идут друг к другу сквозь офисную рутину и жизненные обстоятельства.

Кадр из сериала «Офис»
Светлана Левкина
