За пять лет до «Очень странных дел» Спилберг выпустил кино с таким же сюжетом: не Хокинс, но очень-очень похоже

Когда сказали — списывай, но только не точь-в-точь.

Пока фанаты считают дни до первой части финального сезона «Очень странных дел», есть смысл оглянуться назад — туда, где начинались многие элементы, сделавшие хит Netflix культовым. И один из таких источников вдохновения неожиданно оказался рядом: научно-фантастический хоррор «Супер 8», снятый Дж. Дж. Абрамсом и спродюсированный Стивеном Спилбергом.

Фильм вышел ещё в 2011 году — ровно за пять лет до того, как братья Даффер перевернули мир поп-культуры. И именно он стал одним из тех проектов, где впервые соединились 80-е, детское приключение, секретные лаборатории и ощущение «волшебного страха», которое позже станет визитной карточкой «Очень странных дел».

Почему «Супер 8» так похож на сериал Netflix

Сюжет фильма выстроен по знакомой формуле: группа подростков из провинциального городка случайно сталкивается со сверхъестественным явлением — и оказывается втянута в правительственный заговор.

Завязка может звучать знакомо, потому что это практически идеальный фундамент, на котором позже вырос Хокинс:

тайные эксперименты государства;

дети, которые оказываются единственными, кто понимает, что происходит;

монстр, про которого взрослые предпочитают «не знать»;

а главное — история взросления, спрятанная внутри фантастики.

«Супер 8» можно читать как любовное письмо Спилбергу самому себе: это синтез «Инопланетянина», «Балбесов», «Близких контактов» и той атмосферы кино 70–80-х, на которой выросло не одно поколение режиссёров.

Почему фильм называют «тихим шедевром»

Он был успешен в прокате и понравился критикам — но не стал мировой сенсацией, как «Очень странные дела». Тем не менее влияние «Супер 8» легко заметить: в самой энергетике повествования, в темах травмы, дружбы и первой ответственности, в образах детей, вынужденных взять на себя роль взрослых.

И хотя в фильме инопланетянин — куда более тёмное и опасное существо, философия остается той же: взрослые всё испортили, а детям приходится разбираться.

И пока мы ждём финал «Очень странных дел»…

Первая часть пятого сезона выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а двухчасовой финал — 31 декабря. Почти десятилетняя история подходит к концу, но духовные предки сериала — вроде «Супер 8» — продолжают жить в новых историях и вдохновлять тех, кто создаёт фантастику сегодня.

