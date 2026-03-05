За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании

Детективные сериалы всегда увлекательны для просмотра, они способны держать зрителей в напряжении, а при качественной актёрской игре дарят настоящее удовольствие любителям этого жанра. Пока у нас снимали и показывали «Тайны следствия» и «Первый отдел», можно было пропустить ряд хороших, но малознакомых картин, достойных внимания. Рассказываю, чем же они хороши и почему стоит их посмотреть.

Немецкий проект «По горячему следу» (2015) состоит из восьми эпизодов. Каждая серия посвящена отдельному преступлению, но общая картина становится ясной только при последовательном просмотре всех частей, так как персонажи связаны единой сюжетной линией. В центре сюжета находятся двое главных героев: комиссар полиции Винсент и психиатр Йоханнес, который ведет частную практику. Всё начинается с того, что доктор оказывается подозреваемым в первом преступлении, а затем становится консультантом у полиции. Сериал обладает мрачной атмосферой, но не затянут, что является его несомненным достоинством.

Британский сериал «Валландер» 2008 года включает 4 сезона, в которых всего 12 серий. По отзывам зрителей, он «сразу затягивает». Действия героев и их мотивы не только хитро закручены, но и тщательно продуманы. Все серии адаптированы по роману шведского писателя Хеннинга Манкеля. Сюжет сосредоточен на детективе Курте Валландере, который, расследуя преступления, проявляет глубокое сочувствие к жертвам, что негативно сказывается на его семейных отношениях. Также стоит отметить, что в первых двух сезонах в роли помощника следователя выступает Том Хиддлстон, что будет интересно поклонникам «Локи».

Ирландский сериал «Всё ещё мёртвы» (2020) состоит из 6 серий. Он выполнен в ретро-стилистике с элементами черного юмора. Действие происходит в конце XIX века, когда мир был увлечен мистикой и спиритизмом. Главный герой, фотограф по имени Брок, делает снимки недавно усопших. В процессе своей работы он сталкивается с увлекательными делами, требующими расследования. Сериал приятно удивляет и приносит удовольствие любителям детективов с ироничным подтекстом.