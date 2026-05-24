За последствия даже никто не заплатил: Дроздова отказалась от «Бандитского Петербурга» из-за ЧП на съемках

Поклонники «Бандитского Петербурга» единогласно признают, что второму сезону особое очарование придало появление Екатерины Званцевой. Она не только органично влилась в сюжет, став напарницей Сергея Чилищева, но и завоевала симпатии миллионов телезрителей.

Для Ольги Дроздовой эта роль стала трамплином, превратив начинающую актрису в узнаваемую звезду. Несмотря на успех, в третьем сезоне она не появилась. И создателям пришлось выкручиваться.

Ольга Дроздова в «Бандитском Петербурге»

Изначально Ольга Дроздова скептически относилась к перспективе участия в криминальной драме, считая этот жанр далеким от своих интересов. Однако судьба распорядилась иначе: на момент подготовки второго сезона актриса состояла в отношениях с Дмитрием Певцовым, утвержденным на ключевую роль в проекте.

Именно Певцов выступил с инициативой пригласить партнершу на роль Екатерины Званцевой. Производственная группа поддержала это предложение, справедливо предположив, что реальная химия между актерами создаст особую убедительность на экране. Дроздовой оставалось лишь принять приглашение.

Уход Ольги Дроздовой

Сценаристы собирались объединить Катя и журналистку Рахиль в одном образе. Однако реализации помешал непредвиденный случай: во время съемочного процесса на Ольгу Дроздову набросилась собака. Полученные травмы вынудили ее приостановить работу.

Авторы переработали сюжет, в сценарии появился отдельный персонаж журналистки, воплощенный Ксенией Раппопорт. Съемки удалось продолжить.

Несмотря на дальнейшее успешное восстановление после происшествия, Дроздова отказалась от участия в третьем сезоне. Как говорили инсайдеры, причиной такого решения стала позиция продюсеров, отказавшихся компенсировать актрисе последствия нападения собаки.

Возникла необходимость срочного кастинга, в результате чего роль Кати перешла к Анне Самохиной.

