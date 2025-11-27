За полгода до «Венома» вышел фильм с таким же сюжетом: плагиат или совпадение?

Феномен «фильмов-близнецов» возникает, когда две студии почти одновременно выпускают картины с удивительно похожей идеей. Иногда это случайное совпадение — сценарии параллельно разрабатываются в творческих отделах, пока одна из сторон не узнаёт о проекте конкурента и не ускоряет производство.

Но чаще это сознательная гонка за трендом: стоит появиться успешной теме, как кинокомпании пытаются опередить друг друга. Произошло так и с «Веномом».

Сюжет картины «Веном»

Журналист-расследователь Эдди Брок сталкивается с невероятным — в его тело проникает инопланетный симбиот по имени Веном. Пришелец наделяет хозяина сверхсилой и способностью к регенерации, но требует взамен полного слияния сознаний.

Эта вынужденная связь рождает хаотичный, но эффективный тандем. Вместе они противостоят корпорации, скрывающей опасные эксперименты, и более жестоким симбиотам.

Сюжет фильма «Апгрейд»

В мире «Апгрейда» технологии контролируют всё, а Грей Трэйс остаётся одним из последних аналоговых механиков. Его жизнь рушится, когда убивают жену, а его самого оставляют парализованным.

Отчаявшись, Грей идёт на сделку с технологиями, которые всегда отвергал. В его тело внедряют чип с искусственным интеллектом «Стем», возвращающий способность двигаться.

Но эта сила требует платы — теперь Грей становится орудием в схватке с теми, кто разрушил его жизнь, и вынужден доверить месть цифровому сознанию, постепенно забирающему контроль над его волей.

«Веном» и «Апгрейд»

«Веном» и «Апгрейд» в 2018 году развивали одну концепцию, но в разных жанровых вселенных. Оба героя после личной трагедии обретают сверхспособности благодаря внутреннему «соседу» — будь то инопланетный симбиот или взломанный искусственный интеллект.

Однако подход к материалу кардинально отличается. «Веном» стал дорогим блокбастером с юмором и харизмой Тома Харди. «Апгрейд» же — это камерный, но жёсткий киберпанк-триллер, снятый с минимальным бюджетом.

Сценарист Ли Уоннелл работал над обеими лентами, но оригинальный замысел для «Венома» был значительно изменён. При этом его авторский «Апгрейд», вышедший на полгода раньше, остался в тени масштабной франшизы.

Хотя, конечно, не стоит забывать, что за «Веномом» стоит предыстория из комиксов. Поэтому назвать фильм вторичным или плагиатом точно нельзя.

