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За образом вора стоял министр: у Антибиотика из «Бандитского Петербурга» был реальный прототип, но кто?

5 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Молодой советский политик вдохновил создателя образа Виктора Говорова.

В культовом сериале «Бандитский Петербург» антагонист по прозвищу Антибиотик (его сыграл Лев Борисов) стал символом криминального Петербурга 90-х. Зрители годами спорили, кто стал его прототипом. Одни называли тамбовских, другие — вымышленных воров, но истина оказалась куда менее ожидаемой.

Сериал был снят по мотивам нескольких книг Андрея Константинова, включая «Адвокат», «Журналист», «Сочинитель», «Выдумщик» и «Арестант». И Антибиотик, по словам писателя, получил манеру, харизму и жесткий стиль поведения от Дмитрия Филиппова — одного из самых перспективных политиков СССР.

Фигура на вершине власти

Дмитрий Филиппов прошёл путь от мастера производства до одного из самых влиятельных управленцев в СССР. Он руководил строительством БАМа, работал в Совете Министров и стал самым молодым министром (строительства) в советском правительстве.

В 80-е его прочили на роль градоначальника Ленинграда. После перестройки он стал депутатом, а затем и первым главой налоговой службы города.

Почему его называли «Антибиотик»

Конечно, Филиппов не имел отношения к криминалу. Но именно в нём Константинов увидел человека, умеющего контролировать процессы — жёстко, эффективно и с особой манерой речи.

Как объяснил писатель, именно эта внутренняя сила и стиль общения вдохновили его на создание Антибиотика.

Трагическая развязка

В 1998 году Дмитрий Филиппов погиб в результате теракта. В подъезде его дома сработала бомба, замаскированная в потолочном плафоне. Заказчики так и не были окончательно установлены.

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Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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