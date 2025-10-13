Кто скрывается за механическим лицом? Робота из «Кибердеревни» можно узнать по голосу, но не все смогли

Уже 18 октября выходит второй сезон фантастической комедии «Кибердеревня». В продолжении зрителей ждут новые приключения марсианского фермера Николая и его верного спутника — робота-уборщика.

На этот раз героям предстоит побег из космической тюрьмы и схватка с Галей — искусственным интеллектом, захватившим тело главы корпорации «Ижевск Дайнемикс» Барагозина.

Всего во втором сезоне будет десять эпизодов, премьеры которых запланированы на каждую субботу. Финал выйдет 20 декабря. Робота вновь озвучил Сергей Бурунов. Актёр признаётся, что с каждым новым эпизодом его персонаж становится всё «человечнее»:

«До сериала, конечно, как-то озвучивал навигатор и тонометр, но тут совсем другое: персонаж должен был получиться живым, потому что у него, по сути, человеческое сознание. Поэтому до озвучания слушал диалоги, мы с режиссером разбирали, что происходит в сцене, и на основе этого подбирали какие-то решения, чтобы складывался диалог».

Бурунов отметил, что знал о проекте birchpunk задолго до съёмок. Его привлекла ирония, в которой высокие технологии сталкиваются с русской ментальностью и деревенским укладом. По словам актёра, это точное попадание в дух времени

«Вообще, я убежден, что в скором будущем, даже не к 2100 году, а к 2050-му, нашей жизнью будут управлять разные алгоритмы и нейросети».

Вопрос к авторам остаётся открытым: какие планы у Робогозина после декабрьского финала и каким будет следующий виток его «очеловечивания» - ждём ответов уже на экране.

