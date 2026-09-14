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Киноафиша Статьи За «Медленными лошадьми» не угнаться: критики уже назвали шестой сезон лучшим — до премьеры 2 дня

За «Медленными лошадьми» не угнаться: критики уже назвали шестой сезон лучшим — до премьеры 2 дня

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Медленные лошади»

В рецензиях отмечают сюжет и возвращение прежних персонажей.

До премьеры шестого сезона «Медленных лошадей» ещё остаётся время, однако первые отзывы критиков уже складываются в очень оптимистичную картину. Многие обозреватели считают, что новый сезон способен стать самым сильным за всю историю шоу.

Сюжет

История начинается сразу с серии жестоких убийств. Один за другим погибают бывшие агенты Джексона Лэмба. Вскоре становится ясно, что преступники охотятся не на случайных людей — появляется перечень всех действующих и бывших сотрудников Слоу-хауса, и профессиональные наёмники методично устраняют тех, кто оказался в списке.

При этом руководство MI5 во главе с Дианой Тавернер не спешит вмешиваться и фактически оставляет происходящее без внимания.

Кадр из сериала «Медленные лошади»

Детали

«Медленные лошади» давно стали одним из самых успешных проектов Apple TV+, причём сериал особенно хорошо зарекомендовал себя для британского направления платформы. За время выхода шоу успело получить «Эмми» и BAFTA, а все пять завершённых сезонов сохраняют высокие баллы на Rotten Tomatoes.

Шестой, судя по всему, не станет исключением. По мнению профессиональных критиков, уже познакомившихся с премьерой, команда не сбавила темп после пяти сезонов, а возвращение знакомых персонажей добавило истории неожиданно много тёплых моментов.

«Возвращение любимых персонажей из прошлых сезонов — одна из причин, по которой шестой сезон одновременно захватывает и даёт неожиданное ощущение уюта», — пишет Collider.

Однако одними воспоминаниями о прежних сезонах дело не ограничивается. По мнению критиков, шестой сезон имеет значение и для дальнейшего развития сюжета. Он подводит сериал к событиям, которые в будущем могут оказаться особенно важными.

«"Медленные лошади" по-прежнему держат высокий уровень: старые герои снова выходят на первый план, а с другими персонажами сериал расправляется без лишних сантиментов», — подчеркивают в Tom's Guide.

«Шестой сезон, возможно, лучший за всё время существования шоу. В нём есть практически весь набор, которого ждёшь от хорошего шпионского триллера: неожиданные сюжетные ходы, клиффхэнгеры, гибель персонажей и возвращение давно знакомых героев», — хвалят в Comic Book Club.

«"Медленные лошади" умудряются становиться лучше от сезона к сезону, сохраняя интерес не только за счёт сюжета, но и благодаря сочетанию юмора, экшена и драматических линий», — добавляют в Men's Journal.

Для шпионского сериала, который добрался уже до шестого сезона, такой результат действительно встречается нечасто. Премьера на Apple TV состоится 16 сентября.

История на этом не заканчивается: Apple уже подтвердил седьмой сезон, а восьмой, если верить появившимся сообщениям, находится в работе.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Медленные лошади»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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