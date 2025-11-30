За интригами в «Бриджертонах» придется следить годами: график выхода новых сезонов на Netflix собираются растянуть

Ждать продолжения «Бриджертонов» не придется долго. Авторы решили не упускать рейтинговый проект, пока к нему есть интерес.

Уже в следующем году запустят съемки 5 сезона сериала. И есть первые намеки, чему будет посвящен сюжет.

5 сезон «Бриджертонов»

Съемки пятого сезона «Бриджертонов» планируют запустить только в марте 2026 года. Учитывая, что работа над каждым сезоном обычно занимает около восьми месяцев, теоретически премьера могла бы состояться уже в 2027-м.

Но с этим шоу все не так просто — Netflix традиционно выпускает новые сезоны с двухгодичным перерывом, что делает 2028 год более вероятной датой возвращения.

Масштаб производства тоже вносит свои коррективы: по слухам, бюджет каждой главы достигает 80 миллионов долларов, а финальный монтаж такого количества роскошных костюмов, сложных декораций и запутанных сюжетных линий потребует дополнительного времени.

Сериал «Бриджертоны»

Создатели сериала уже сознательно отказались от хронологии книг Джулии Куин. Если первые два сезона следовали порядку романов, то в третьем неожиданно экранизировали четвертую книгу.

Теперь же в четвертом сезоне зрителей ждет адаптация как раз третьей части — «Предложение джентльмена». Премьера разделена на два этапа: первая половина серий появится на Netflix 29 января 2026 года, а вторая — 26 февраля.

Что касается пятого сезона, то здесь интрига сохраняется. Сама писательница Джулия Куин намекнула, что следующей может стать адаптация ее пятой книги «Сэру Филиппу, с любовью», где главной героиней будет Элоиза. По сюжету, она знакомится с завидным женихом сэром Филиппом Крейном — персонажем, которого еще не было в сериале.

Netflix уже утвердил шесть сезонов, а в основном цикле восемь романов, и создатели надеются перенести на экран постепенно все истории. Тогда вся франшиза кончится в лучшем случае к 2034 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что съемки 4 сезона завершены.