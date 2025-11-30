Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За интригами в «Бриджертонах» придется следить годами: график выхода новых сезонов на Netflix собираются растянуть

За интригами в «Бриджертонах» придется следить годами: график выхода новых сезонов на Netflix собираются растянуть

30 ноября 2025 10:23
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Уже известны намеки на 5 сезон.

Ждать продолжения «Бриджертонов» не придется долго. Авторы решили не упускать рейтинговый проект, пока к нему есть интерес.

Уже в следующем году запустят съемки 5 сезона сериала. И есть первые намеки, чему будет посвящен сюжет.

5 сезон «Бриджертонов»

Съемки пятого сезона «Бриджертонов» планируют запустить только в марте 2026 года. Учитывая, что работа над каждым сезоном обычно занимает около восьми месяцев, теоретически премьера могла бы состояться уже в 2027-м.

Но с этим шоу все не так просто — Netflix традиционно выпускает новые сезоны с двухгодичным перерывом, что делает 2028 год более вероятной датой возвращения.

Масштаб производства тоже вносит свои коррективы: по слухам, бюджет каждой главы достигает 80 миллионов долларов, а финальный монтаж такого количества роскошных костюмов, сложных декораций и запутанных сюжетных линий потребует дополнительного времени.

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Сериал «Бриджертоны»

Создатели сериала уже сознательно отказались от хронологии книг Джулии Куин. Если первые два сезона следовали порядку романов, то в третьем неожиданно экранизировали четвертую книгу.

Теперь же в четвертом сезоне зрителей ждет адаптация как раз третьей части — «Предложение джентльмена». Премьера разделена на два этапа: первая половина серий появится на Netflix 29 января 2026 года, а вторая — 26 февраля.

Что касается пятого сезона, то здесь интрига сохраняется. Сама писательница Джулия Куин намекнула, что следующей может стать адаптация ее пятой книги «Сэру Филиппу, с любовью», где главной героиней будет Элоиза. По сюжету, она знакомится с завидным женихом сэром Филиппом Крейном — персонажем, которого еще не было в сериале.

Netflix уже утвердил шесть сезонов, а в основном цикле восемь романов, и создатели надеются перенести на экран постепенно все истории. Тогда вся франшиза кончится в лучшем случае к 2034 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что съемки 4 сезона завершены.

Фото: Кадры из сериала «Бриджертоны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» 8,0 на IMDb и негласный статус хита от HBO: 3 вопроса, которые остались у зрителей после финала «Задания» Читать дальше 1 декабря 2025
Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Пустошь зовет 17 декабря: когда выходят все серии 2 сезона «Фоллаута», что ждет Люси и сможет ли она убить собственного отца? Читать дальше 1 декабря 2025
Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды Читать дальше 30 ноября 2025
705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим 705,5 млн на 2 сезона: Disney раскрыла, какой сериал из «Звёздных войн» стал самым дорогим Читать дальше 30 ноября 2025
А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же… А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же… Читать дальше 29 ноября 2025
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Читать дальше 28 ноября 2025
Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Читать дальше 28 ноября 2025
За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона Читать дальше 27 ноября 2025
Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Читать дальше 27 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше