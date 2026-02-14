Меню
За год до «Матрицы» вышла культовая фантастика: зрители о ней почти не помнят, а Нолан скопировал фильм для своего «Начала»

14 февраля 2026 09:54
Кадр из фильма «Матрица», «Темный город»

Режиссер и не скрывал, что вдохновлялся лентой.

Вы знали, что за год до «Матрицы» уже вышел фильм о мире, где людям стирают и заново записывают воспоминания, а сама реальность меняется каждую ночь. Тогда зритель прошел мимо, зато спустя годы картину стали называть пророческой. Ее идеи неожиданно точно предсказали главный фантастический хит конца 90-х.

Речь о ленте «Тёмный город» Алекса Пройаса. В центре истории — Джон Мердок, который приходит в себя в гостинице без памяти о прошлом. Его быстро делают подозреваемым в убийствах, а загадочный доктор сообщает о Странниках — существах, управляющих памятью людей.

Каждую полночь город «перезагружается»: жители засыпают, их личности меняют, а улицы перестраиваются. Мердок постепенно понимает, что сам вовлечен в этот эксперимент и обладает схожей силой.

Кадр из фильма «Темный город»

Искусственная реальность до «Матрицы»

Почти весь фильм снят в павильонах, что усиливает ощущение нереальности. Настоящей локацией стал только финал у моря. Тема подмененной реальности, поиска себя и контроля над сознанием появилась здесь раньше, чем у Вачовски.

Более того, часть декораций «Темного города» позже использовали при съемках «Матрицы», включая городские крыши.

Кадр из фильма «Темный город»

Почему фильм стал культовым позже

В прокате картина выступила скромно и не стала событием. Массовому зрителю она показалась слишком мрачной и сложной. Зато на видео и телевидении фильм нашел свою аудиторию. Критики со временем заговорили о нем как о недооцененной классике. Кристофер Нолан признавал влияние этой работы на «Начало».

Сегодня «Темный город» вспоминают как пример фантастики, которая не подстраивалась под зрителя. Он не стал хитом, но оказался фильмом, к которому возвращаются, когда говорят о лучших идеях жанра.

Фото: Кадр из фильма «Матрица», «Темный город»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
