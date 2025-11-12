Меню
Статьи

За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала»

12 ноября 2025 22:00
Кадр из фильма «Матрица», «Темный город»

Режиссер прямо признавал, что вдохновлялся лентой.

Картина «Тёмный город» появилась на экранах за год до премьеры «Матрицы», однако их коммерческие судьбы сложились принципиально по-разному. Если проект Вачовски мгновенно приобрел статус культурного феномена и показал впечатляющие кассовые сборы, то лента Алекса Пройаса изначально не нашла широкого признания у массового зрителя.

Со временем «Тёмный город» получил переоценку в профессиональной среде и среди ценителей кино.

Кадр из фильма «Темный город»

Сюжет фильма «Темный город»

В центре сюжета оказывается Джон Мердок, который приходит в себя в гостиничном номере без каких-либо воспоминаний. На него выходит доктор Шребер, предупреждающий об опасности со стороны Странников — группы существ, наделённых особыми ментальными способностями.

Ситуация усложняется, когда в соседнем помещении обнаруживается тело женщины с загадочными символами, что делает Мердока главным подозреваемым в серии преступлений.

Постепенно главный герой обнаруживает у себя способность к телекинезу, это позволяет ему избегать преследования. В ходе ночных перемещений по городу он становится свидетелем аномального явления: ровно в полночь все жители погружаются в искусственный сон.

Это связано с деятельностью Странников, которые манипулируют временем и памятью горожан, регулярно изменяя их воспоминания.

Кадр из фильма «Темный город»

Связь «Темного города» с «Матрицей»

Единственным эпизодом в «Тёмном городе», снятым в естественных условиях, стала финальная сцена с океаном. Все остальные сцены были реализованы в павильонных декорациях, созданных в австралийском Сиднее.

Картина регулярно подвергается сравнению с «Матрицей» в силу концептуального сходства — обе работы исследуют проблему личности в условиях искусственной реальности.

Но есть и другой общий нюанс. Создатели «Матрицы» использовали для съёмок архитектурные конструкции, первоначально возведённые для «Тёмного города». К примеру, эти декорации были задействованы для эпизода с погоней по крышам в начальной части фильма.

Несмотря на визуальную оригинальность и новаторский сюжет, прокатная судьба «Тёмного города» сложилась неудачно — картина не достигла коммерческого успеха и едва окупила производственный бюджет.

Фильм обрёл поклонников только благодаря выпуску на кассетах. Хотя широкая аудитория ее не поняла, критикам лента понравилась. Даже Кристофер Нолан признавал, что его оскароносный фильм «Начало» был частично вдохновлен «Темным городом».

Кадр из фильма «Начало»

Ранее портал «Киноафиша» писал, как «Матрица» нагло украла сюжет с таблетками из фильма «Вспомнить всё».

Фото: Кадры из фильмов «Темный город» (1998), «Начало» (2010), «Матрица» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
