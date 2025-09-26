Меню
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом

26 сентября 2025 21:31
Киноафиша

Осталось дождаться новостей по кастингу.

Фэнтезийный роман Ребекки Яррос «Четвёртое крыло» стал мировым бестселлером, а теперь превращается в сериал для Amazon MGM Studios. Для фанатов это долгожданное событие: книги Яррос породили настоящую «драконью лихорадку», а жанр романтического фэнтези снова на пике. Стримингу же проект нужен как новый громкий хит после завершения «Колеса времени» и «Тени и кости».

Сюжет: от писца к всаднице драконов

Главная героиня, двадцатилетняя Вайолет Сорренгейл, мечтала о жизни писца, но мать-генерал приказывает ей отправиться в военный колледж Басгиат. Здесь нет места слабым: курсантов готовят по принципу «выпустись или умри». Чтобы выжить, Вайолет должна приручить драконов и собственные страхи.

Кто работает над сериалом

Шоураннером официально стала Мередит Эверилл — известная по «Уэнсдэй» и «Лок и ключ». Она сменила Мойру Уолли-Беккет, покинувшую проект летом.

Продюсеры — Майкл Б. Джордан, Джонатан Нолан и Лиза Джой, знакомые зрителям по «Миру Дикого Запада». Такой состав обещает серьёзный уровень постановки.

Пять романов и три уже изданы

«Четвёртое крыло» открывает цикл «Эмпирея», всего запланировано пять частей. Уже вышли «Железное пламя» и «Ониксовая буря», что даёт сценаристам богатый материал для нескольких сезонов.

Почему это важно для Amazon

После закрытия «Колеса времени» платформа ищет новую франшизу, которая объединит фэнтези-аудиторию. «Четвёртое крыло» идеально подходит: здесь есть и романтика, и эпические сражения, и харизматичные герои.

Успех будет зависеть от кастинга и визуала — зрители ждут не просто экранизацию, а зрелище масштаба «Игры престолов».

Что дальше

Пока у проекта нет актёров и даты премьеры. Но фанаты уже строят теории о том, кто сыграет Вайолет и Ксейдена. Официальный анонс кастинга может стать одной из самых громких новостей в мире сериалов.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
