Киноафиша Статьи За дело берется HBO, а значит ставки крайне высоки: вслед за «Последним обрядом» будет сериал по «Заклятью»

19 сентября 2025 14:44
Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»

В таком формате хоррор еще не видели.

Вселенная «Заклятия» не сдаёт позиций: после миллиардных кассовых сборов фильмов Warner Bros. эстафету подхватывает HBO. Канал готовит сериал, который «продолжит историю, начатую на большом экране».

Подробностей о проекте пока минимум, но поклонники франшизы уже строят теории и ждут, что шоу раскроет то, на что у фильмов не хватило времени. Мы выбрали три самые любопытные идеи.

Коллекция проклятых предметов Уорренов

В каждом фильме франшизы мелькала та самая комната — музей ужаса с сотнями предметов, к которым прикасаться смертельно опасно. Аннабель, музыкальная шкатулка, зеркала, куклы — у каждого артефакта своя история.

Но кино лишь дразнило зрителя мимолётными кадрами. Сериал HBO мог бы выстроить «монстр недели» вокруг каждого предмета, превратив коллекцию Уорренов в неиссякаемый источник хоррора. .

Дело о доме Снедекера

Фильмы «Заклятия» брали за основу реальные расследования Эда и Лоррейн — от Энфилдского полтергейста до суда Арне Джонсона. Но одно из самых жутких дел Уорренов так и не получило полноценной экранизации — история семьи Снедекеров.

Дом, где раньше располагалось похоронное бюро, стал местом, где, по свидетельствам очевидцев, завёлся целый легион демонов. Да, «Призраки в Коннектикуте» уже обращались к этому сюжету, но «Заклятие» умеет превращать реальный кейс в событие уровня культурного шока.

Джуди Уоррен как наследница

Мы привыкли видеть Эда и Лоррейн в центре внимания, но их дочь Джуди давно заслуживает большего. Её показывали девочкой, которую мучила Аннабель, и юной героиней, выросшей в доме, где каждая тень могла оказаться демоном.

В «Последнем обряде» именно Джуди становится ключевой фигурой, и зрители впервые почувствовали: её время пришло. Если HBO решит передать эстафету, сериал может показать Джуди взрослой — наследницей дара матери, которая балансирует между делом родителей и собственной жизнью.

HBO редко промахивается, когда берётся за хоррор, и «Заклятие» вполне может стать следующим большим сериалом в духе «Игры престолов» или «Дома дракона». Вопрос только в одном: рискнут ли они сделать то, чего действительно ждут фанаты?

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Заклятье: Последний обряд»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
