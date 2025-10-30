Меню
Киноафиша Статьи За что «Утомлённые солнцем» Михалкова получили «Оскар»: главная драма советского лета, покорившая Голливуд

30 октября 2025 13:00
Кадр из фильма «Утомленные солнцем»

А в Каннах уступили только «Криминальному чтиву» Тарантино.

«Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова — не просто драма о семье комдива Котова. Это легенда российского кино, где безмятежное лето оборачивается началом кошмара. Не все знают, что у фильма есть «Оскар» — и вот за что его дали.

От дачи до мирового признания

Фильм вышел зимой 1994 года и сразу стал событием. История о солнечном дне 1936-го, когда счастливая семья не замечает, как в их жизнь входит тень, оказалась ближе к мировой публике, чем можно было ожидать. Михалков показал не только трагедию эпохи, но и хрупкость человеческого тепла, которое вот-вот погаснет.

Победы на фестивалях

«Утомлённые солнцем» отправились в Канны и получили там Гран-при — уступив «Криминальному чтиву» Тарантино, но покорив жюри своей тишиной и болью. В том же году картину отметили Государственной премией России — редкий случай, когда отечественная и мировая критика сошлись во мнении.

За что дали «Оскар»

В 1995 году Американская киноакадемия присудила фильму награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На сцену за статуэткой Михалков вышел вместе с дочерью Надей, сыгравшей в фильме маленькую Надю Котову, пишет ТАСС.

Академики отметили сочетание исторической точности и человеческой драмы: в этой истории про любовь, власть и предательство они увидели универсальную боль — ту, что понятна без перевода.

Екатерина Адамова
