Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все

За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все

21 декабря 2025 08:56
Кадр из мультфильма «Пластилиновая ворона»

Цензоры были в недоумении.

Иногда самые захватывающие истории разворачиваются не на экране, а за его пределами. История советской мультипликации знает немало примеров, когда судьба фильма висела на волоске из-за чиновничьих решений и творческих разногласий.

Так случилось и с «Пластилиновой вороной» — культовой работой, которая могла навсегда остаться на полке, так и не добравшись до зрителя.

Идея мультфильма

Идея родилась на отдыхе у моря. Режиссёр Александр Татарский, художник Игорь Ковалёв и композитор Григорий Гладков — говорили о творческих поисках и внутренней свободе.

В ходе разговора Гладков напевал импровизированную мелодию с абсурдным текстом, где одно превращалось в другое. Эта незамысловатая песенка запала в душу Татарскому и стала тем самым зёрнышком, из которого всё выросло.

Эдуард Успенский мгновенно подхватил идею и написал текст, который позже узнала вся страна.

Чтобы воплотить замысел, авторам понадобилась мого пластилина и огромный энтузиазм. Съёмочной площадкой стала обычная квартира, а сложную технику собирали из того, что было под рукой.

Кадр из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Цензура и «Пластилиновая ворона»

Когда работа была готова, авторы столкнулись с настоящей стеной непонимания. Художественный совет, просмотревший мультфильм, пришёл в замешательство.

Одним из главных претензий стал выбор актёра для озвучки. Им оказался Леонид Броневой, известный всей стране по роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Чиновникам показалось, что строгий образ из шпионской драмы и весёлая пластилиновая нелепица — вещи абсолютно несовместимые.

Ещё больше комиссию смутило отсутствие в мультфильме явной «воспитательной нагрузки». В ту эпоху любое произведение для детей должно было нести правильную идею. А здесь была чистая, абсурдная фантазия.

Проект положили на полку, что для его создателей означало профессиональную катастрофу. Спасение пришло с неожиданной стороны. Редактор популярной телепрограммы «Кинопанорама» увидела в работе искреннее очарование и поняла, что она может понравиться зрителям.

Чтобы «пробить» мультфильм в эфир, придумали хитрый ход. Для программы создали пластилиновую куклу известного режиссёра Эльдара Рязанова, который и представил работу телеаудитории.

Реакция превзошла все ожидания. После показа редакцию завалили письмами и звонками от благодарных зрителей, которые не видели ничего подобного. Уже через несколько месяцев мультфильм получил главный приз на всесоюзном фестивале, а затем десятки наград по всему миру.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так.

Фото: Кадры из сериала «Семнадцать мгновений весны», мультфильма «Пластилиновая ворона» (1981)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Читать дальше 18 декабря 2025
Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Как Чебурашка стал самым кассовым героем российского кино: от кукольного мультика — до 7 миллиардов сборов Читать дальше 18 декабря 2025
Эта фраза в финале «Ходячего замка» открыла новый смысл в аниме: Миядзаки опять удивил всех Эта фраза в финале «Ходячего замка» открыла новый смысл в аниме: Миядзаки опять удивил всех Читать дальше 22 декабря 2025
ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!? ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!? Читать дальше 22 декабря 2025
Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе Круглая плоская или треугольная: что творится с грудью мамы Дяди Федора в «Простоквашино» и кто за это в ответе Читать дальше 22 декабря 2025
282 502 031 просмотр и ни капли усталости: почему 44 серия «Маши и Медведя «Раз в году» до сих пор гипнотизирует зрителей (видео) 282 502 031 просмотр и ни капли усталости: почему 44 серия «Маши и Медведя «Раз в году» до сих пор гипнотизирует зрителей (видео) Читать дальше 22 декабря 2025
«Disney стоило бы выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города»: фанаты ждут сериал по вселенной «Зверополиса» «Disney стоило бы выпускать истории не только про Ника и Джуди, но и про других жителей города»: фанаты ждут сериал по вселенной «Зверополиса» Читать дальше 22 декабря 2025
Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Сколько денег заплатили Джабраилу за Нину в «Кавказской пленнице»: посчитали «курс баранов» к рублю Читать дальше 22 декабря 2025
«Ирония судьбы» Рязанова — тоже в топе: какие еще фильмы Ирина Безрукова обязательно смотрит перед Новым годом «Ирония судьбы» Рязанова — тоже в топе: какие еще фильмы Ирина Безрукова обязательно смотрит перед Новым годом Читать дальше 22 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше