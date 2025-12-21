За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все

Иногда самые захватывающие истории разворачиваются не на экране, а за его пределами. История советской мультипликации знает немало примеров, когда судьба фильма висела на волоске из-за чиновничьих решений и творческих разногласий.

Так случилось и с «Пластилиновой вороной» — культовой работой, которая могла навсегда остаться на полке, так и не добравшись до зрителя.

Идея мультфильма

Идея родилась на отдыхе у моря. Режиссёр Александр Татарский, художник Игорь Ковалёв и композитор Григорий Гладков — говорили о творческих поисках и внутренней свободе.

В ходе разговора Гладков напевал импровизированную мелодию с абсурдным текстом, где одно превращалось в другое. Эта незамысловатая песенка запала в душу Татарскому и стала тем самым зёрнышком, из которого всё выросло.

Эдуард Успенский мгновенно подхватил идею и написал текст, который позже узнала вся страна.

Чтобы воплотить замысел, авторам понадобилась мого пластилина и огромный энтузиазм. Съёмочной площадкой стала обычная квартира, а сложную технику собирали из того, что было под рукой.

Цензура и «Пластилиновая ворона»

Когда работа была готова, авторы столкнулись с настоящей стеной непонимания. Художественный совет, просмотревший мультфильм, пришёл в замешательство.

Одним из главных претензий стал выбор актёра для озвучки. Им оказался Леонид Броневой, известный всей стране по роли Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». Чиновникам показалось, что строгий образ из шпионской драмы и весёлая пластилиновая нелепица — вещи абсолютно несовместимые.

Ещё больше комиссию смутило отсутствие в мультфильме явной «воспитательной нагрузки». В ту эпоху любое произведение для детей должно было нести правильную идею. А здесь была чистая, абсурдная фантазия.

Проект положили на полку, что для его создателей означало профессиональную катастрофу. Спасение пришло с неожиданной стороны. Редактор популярной телепрограммы «Кинопанорама» увидела в работе искреннее очарование и поняла, что она может понравиться зрителям.

Чтобы «пробить» мультфильм в эфир, придумали хитрый ход. Для программы создали пластилиновую куклу известного режиссёра Эльдара Рязанова, который и представил работу телеаудитории.

Реакция превзошла все ожидания. После показа редакцию завалили письмами и звонками от благодарных зрителей, которые не видели ничего подобного. Уже через несколько месяцев мультфильм получил главный приз на всесоюзном фестивале, а затем десятки наград по всему миру.

