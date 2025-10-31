Меню
Киноафиша Статьи За что наместник Гондора отверг собственного сына: настоящая причина ненависти Денетора к Фарамиру — Толкин все объяснил

31 октября 2025 08:27
Кадр из фильма «Властелин Колец»

В книгах, конечно, все намного понятнее, чем в фильмах.

А вы замечали, как во «Властелине колец» сцены между Фарамиром и его отцом вызывают неловкое чувство? Казалось бы, героическая сага о добре и зле, а тут — семейная драма, где любовь утонула в холоде.

Почему Денетор, наместник Гондора, так презирал собственного сына? Что он ему сделал?

Как всё началось

Когда-то Денетор был гордым, уважаемым правителем, умным стратегом и человеком чести. Но рядом с ним появился тот, кого он возненавидел — Торонгил, на самом деле молодой Арагорн.

Народ восхищался им, а Гэндальф видел в нём наследие древних королей. Денетор — нет. Он чувствовал угрозу, ревновал к уважению отца и боялся, что чужак займёт его место. Так в нём зародилась зависть и вечная неприязнь к Гэндальфу.

Сын, похожий на врага

Когда родился Фарамир, история повторилась. Младший сын оказался добрым, рассудительным и тянулся к Гэндальфу — словно отражение того самого Торонгила, которого Денетор так боялся.

Старший Боромир был воином, сильным и прямым, и отец любил его именно за это. А мягкость Фарамира раздражала. Он напоминал Денетору покойную жену Финдуилас — ту, что принесла в дом свет, а потом умерла, оставив в сердце мужа пустоту и боль.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Когда любовь превращается в холод

После смерти Боромира мир Денетора окончательно рухнул. Он видел, как Гондор ослабевает, как Саурон набирает силу, и терял веру в будущее. Фарамир оставался рядом, но отец воспринимал его как слабое отражение утраченного сына. Когда тот спросил: «Хочешь, чтобы мы с Боромиром поменялись местами?» — ответ «Да» прозвучал не как жестокость, а как признание в бессилии.

Последний миг

Когда Фарамир был ранен, Денетор понял, что теряет последнее, что у него осталось. Его «Не забирайте у меня сына» — не оправдание, а позднее прозрение. Он любил, просто не умел показать это вовремя.

История Денетора — не о ненависти, а о страхе. Он боялся слабости, боялся чувств, боялся снова потерять. А Фарамир, выросший в этом холоде, стал тем, кто смог сохранить в себе человечность, когда отец уже сгорел дотла.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
