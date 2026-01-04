За что Леонова «закрывали» в «Бутырке» 4 раза: неспроста так правдоподобно сыграл Доцента

Об этом знали не все поклонники звезды.

Евгений Леонов был не просто любимым актёром миллионов, он был человеком с безупречными принципами. Коллеги и зрители знали его как человека невероятной честности и порядочности.

Однако, как ни парадоксально, ему всё же довелось познакомиться с тюремной жизнью. Более того, он побывал в знаменитой «Бутырке» не один и не два раза — его доставляли туда целых четыре раза.

Работа Евгения Леонова

Актер никогда не переступал закон. Его неожиданные «визиты» в следственный изолятор были напрямую связаны с профессией.

Всё дело в тщательной подготовке к съёмкам. Когда Леонову предложили главную роль в комедии «Джентльмены удачи», он сразу согласился.

Прочитав сценарий, актёр понял, что ему предстоит сыграть вора-рецидивиста, человека из совершенно другой среды. Чтобы создать по-настоящему достоверный образ, он решил пойти на смелый шаг.

Леонов был уверен, что нужную фактуру и характерные детали следует искать не в книгах, а среди тех, кто на самом деле знает эту жизнь изнутри. Именно это желание полностью погрузиться в роль и привело его в стены «Бутырки».

Евгений Леонов в «Джентльменах удачи»

Администрация знаменитой «Бутырки» пошла навстречу актёру и разрешила ему провести уникальное исследование. Евгений Леонов мог свободно ходить по тюремным коридорам, наблюдать за жизнью заключённых через глазки в тяжёлых дверях.

Он внимательно изучал, как эти люди двигаются, как разговаривают, какие у них жесты и интонации. Все свои наблюдения, каждую интересную деталь актёр скрупулёзно записывал в небольшой блокнот.

Для того чтобы полностью прочувствовать атмосферу и подготовиться к роли, Леонов приезжал в следственный изолятор целых четыре раза.

А его пятое «посещение» тюрьмы, уже в другом месте, было в образе киногероя. Часть ключевых сцен фильма снимали не в павильоне, а в настоящей колонии строгого режима, которая находилась в Самарканде.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что жители Северной Кореи обожают два советских фильма.