Киноафиша Статьи За что из советской комедии «Афоня» вырезали «Машину времени»: вместо них пригласили «Аракс»

За что из советской комедии «Афоня» вырезали «Машину времени»: вместо них пригласили «Аракс»

4 декабря 2025 22:00
«Афоня»

Одна сцена на танцплощадке в культовой комедии Георгия Данелии оказалась на стыке искусства, идеологии и советской цензуры.

Комедия «Афоня» (1975) режиссёра Георгий Данелия по сценарию Александра Бородянского вошла в историю не только репликами и образом сантехника Борщова в исполнении Леонида Куравлёва.

Много лет зрителей удивлял и эпизод на танцплощадке в ней: в кадре звучит песня «Ты или я» «Машины времени», но показывают только группу «Аракс». Почему?

Как всё было задумано изначально

По первоначальному замыслу Данелии на танцплощадке должна была играть именно «Машина времени». В середине 1970-х группа была символом нового духа молодёжи и идеально подходила, чтобы проиллюстрировать зарождающуюся атмосферу свободы.

Сцену с музыкантами сняли и планировали включить в фильм их живое выступление.

Почему вырезали

После просмотра материала цензоры заявили режиссёру: «У вас там что, хиппи на сцене поют». Длинные волосы, небритость, свободная манера поведения противоречили представлениям о допустимом сценическом облике. К тому же настороженность вызывали тексты песен и «западный» стиль.

Несмотря на это, саму композицию «Ты или я» в фильме удалось оставить, но без показа исполнителей. Она лишь прозвучала фоном.

Однако за работу группа получила неплохой гонорар по тем временам — целых 500 рублей, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

«Афоня»

Почему в кадре оказался «Аракс»

Данелия изначально подстраховался и пригласил на съёмки ещё один коллектив — «Аракс». Эта группа воспринималась киностудийным руководством как более «благонадёжная».

Их песня «Мемуары» и попала в финальный монтаж. Для «Аракса» участие в «Афоне» стало первым появлением в игровом кино и важной вехой в карьере.

Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
