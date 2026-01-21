За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» с самого начала показа вызывал немало критики. Но грубый отход от канона Джона Толкина, который случился во втором сезоне, фанаты не могут забыть до сих пор.

Семьи у орков

В третьем эпизоде второго сезона сериала показали необычного орка. Он является пацифистом и не хочет воевать за Саурона, надеясь, что его семья будет в безопасности в Мордоре. В кадре он делится своими мыслями с вождём Адаром, а затем возвращается к жене и ребёнку.

Эта сцена вызвала возмущение у многих поклонников вселенной Толкина. Зрители считают, что создатели сериала нарушают канон, придуманный писателем. Ведь традиционно орки изображались как существа, рождённые для служения злу.

«Теперь у нас появились орки-мужья, которые просто хотят мирной жизни со своими жёнами и детьми, давайте их еще пожалеем», — пишут в Сети.

Фанаты отмечают, что эта идея сильно расходится с образом орков, который сложился по книгам автора и фильмам Питера Джексона.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти»

Поклонникам придётся запастись терпением: выход третьего сезона, который многие надеялись увидеть в 2026 году, откладывается. Несмотря на то, что съёмки уже официально завершены, это лишь первый шаг в долгом пути к премьере.

Анализ графика производства, проведённый Forbes, раскрывает масштаб проблемы. Работа над вторым сезоном была завершена в июне 2023 года, но на экраны он вышел лишь 14 месяцев спустя. Этот колоссальный разрыв объясняется тем, что создание детализированных цифровых вселенных, масштабных визуальных эффектов и эпических баталий требует титанических усилий и времени.

Если придерживаться аналогичного темпа производства, релиз третьего сезона логично ожидать не раньше февраля 2027 года. Таким образом, перерыв между сезонами составит почти два с половиной года.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.