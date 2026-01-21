Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить

За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить

21 января 2026 07:29
Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Зрители точно не забудут такое нарушение канона.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» с самого начала показа вызывал немало критики. Но грубый отход от канона Джона Толкина, который случился во втором сезоне, фанаты не могут забыть до сих пор.

Семьи у орков

В третьем эпизоде второго сезона сериала показали необычного орка. Он является пацифистом и не хочет воевать за Саурона, надеясь, что его семья будет в безопасности в Мордоре. В кадре он делится своими мыслями с вождём Адаром, а затем возвращается к жене и ребёнку.

Эта сцена вызвала возмущение у многих поклонников вселенной Толкина. Зрители считают, что создатели сериала нарушают канон, придуманный писателем. Ведь традиционно орки изображались как существа, рождённые для служения злу.

«Теперь у нас появились орки-мужья, которые просто хотят мирной жизни со своими жёнами и детьми, давайте их еще пожалеем», — пишут в Сети.

Фанаты отмечают, что эта идея сильно расходится с образом орков, который сложился по книгам автора и фильмам Питера Джексона.

Кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Сериал «Властелин колец: Кольца власти»

Поклонникам придётся запастись терпением: выход третьего сезона, который многие надеялись увидеть в 2026 году, откладывается. Несмотря на то, что съёмки уже официально завершены, это лишь первый шаг в долгом пути к премьере.

Анализ графика производства, проведённый Forbes, раскрывает масштаб проблемы. Работа над вторым сезоном была завершена в июне 2023 года, но на экраны он вышел лишь 14 месяцев спустя. Этот колоссальный разрыв объясняется тем, что создание детализированных цифровых вселенных, масштабных визуальных эффектов и эпических баталий требует титанических усилий и времени.

Если придерживаться аналогичного темпа производства, релиз третьего сезона логично ожидать не раньше февраля 2027 года. Таким образом, перерыв между сезонами составит почти два с половиной года.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Перечитала Толкина и не нашла там ничего подобного: по какой книге снимают «Властелин колец: Кольца власти» Читать дальше 21 января 2026
Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Включила первую серию «Рыцаря Семи Королевств» и через 10 минут чуть не выключила: эта мерзкая сцена возмутила даже Джорджа Мартина Читать дальше 21 января 2026
От такого Джона Сноу в депрессии даже на HBO отказались: вот что хотели показать в спин-оффе «Игры престолов» От такого Джона Сноу в депрессии даже на HBO отказались: вот что хотели показать в спин-оффе «Игры престолов» Читать дальше 19 января 2026
В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим В «Доме дракона» все напутали, и даже Мартин ошибся: мы узнали, чем на самом деле болел Визерис — этот диагноз сейчас ставят многим Читать дальше 18 января 2026
В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились Читать дальше 17 января 2026
Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Читать дальше 17 января 2026
«Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива» «Так хотелось дать ему в лицо!»: не поверите, чем Мэттью МакКонахи раздражал своего коллегу во время съемок «Настоящего детектива» Читать дальше 22 января 2026
Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Читать дальше 22 января 2026
Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Читать дальше 21 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше