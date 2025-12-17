Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего

За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего

17 декабря 2025 08:00
Кадр из фильма «Подкидыш»

То, что осталось за кадром любимого советского фильма.

В историю кино она вошла как милая девочка с каштановыми косичками из «Подкидыша». Но на площадке юная Вероника Лебедева быстро стала кошмаром для съёмочной группы. Она не давала сосредоточиться, донимала всех бесконечными вопросами и вела себя как избалованный чертёнок.

Не поладила она и с Фаиной Раневской, которая в принципе детей любила.

Съемки в «Подкидыше»

Путь Вероники в кино начался, как в самой настоящей сказке. Прямо на улице к девочке и ее маме подошёл незнакомец и предложил сниматься. Мужчиной оказался директор «Мосфильма», и его слова были совершенно серьёзными.

Так Ника оказалась на съёмочной площадке, где быстро превратилась в настоящую проблему. Маленькая актриса доводила взрослых до белого каления: без умолку болтала, носилась по павильону, а в ответственный момент заявляла, что устала и хочет рисовать.

Выяснилось и ещё одно неудобство: девочку укачивало в общественном транспорте. Даже знаменитая Фаина Раневская ездила на трамвае, а для Вероники стали выделять персональную машину. Это, конечно, лишь укрепляло её звёздные замашки.

Её «зарплата» была впечатляющей — 75 рублей за съёмочный день. Для сравнения, рабочий мог получать 300 рублей в месяц. Но, разумеется, все деньги за пятилетнюю девочку получала её мама.

Позже сама Вероника признавалась, что многие взрослые на площадке были к ней очень терпеливы. Особенно добр к ней был Ростислав Плятт, который много с ней общался. А вот на Раневскую Ника таила обиду — актриса часто была не в духе и так и не подарила обещанную малышке куклу.

По всей видимости, звезда тоже была не в восторге от поведения маленькой «коллеги», так как обычно к детям она относилась радушно.

Кадр из фильма «Подкидыш»

Дальнейшая карьера

После дебюта Вероника снялась ещё в одном, но уже незаметном фильме «В кукольной стране». А потом грянула война. Вместе с семьёй девочка пережила эвакуацию в Уфу и голод, вернувшись в Москву только после Победы.

Время шло, и бывшая звезда выросла. Родители, натерпевшись от её съёмок, решительно отвергли актёрское будущее для дочери, посоветовали ей стать педагогом. Но работа в школе не принесла удовлетворения.

Вероника нашла себя в писательстве: сочиняла стихи, работала в газете, делала переводы и в итоге стала редактором журнала. А в начале 70-х в её жизни случилась встреча с журналистом Игорём Синицыным.

Их стремительный роман быстро привёл к свадьбе, а затем и к рождению дочери Марины. Вместе с мужем она задумала масштабный проект — трилогию о войне. Под общим псевдонимом Егор Иванов они выпустили несколько романов.

Потеря мужа в 2008 году стала для неё тяжёлым ударом. Несмотря на возраст и ухудшающееся здоровье, Вероника прожила ещё одиннадцать лет. Рядом до последних дней была её дочь Марина. Ушла из жизни писательница и бывшая актриса в 2019 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал о высказывании Раневской про измены и любовников, которое мало кого оставляет равнодушным.

Фото: Кадры из фильма «Подкидыш» (1939)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться» Читать дальше 18 декабря 2025
Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Современные немцы посмотрели «Семнадцать мгновений весны» и не стали молчать: Штирлиц слишком пафосный, а фашисты — женственные Читать дальше 18 декабря 2025
Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Какие условия Лариса Долина выставила для съемок в «Мы из джаза»: в Сети до сих пор не понимают, почему на роль взяли именно ее Читать дальше 17 декабря 2025
Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест) Читать дальше 15 декабря 2025
Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Читать дальше 15 декабря 2025
Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест) Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест) Читать дальше 14 декабря 2025
Маму дяди Федора из «Простоквашино» списали с реальной актрисы: увидев себя на экране, она потеряла дар речи Маму дяди Федора из «Простоквашино» списали с реальной актрисы: увидев себя на экране, она потеряла дар речи Читать дальше 14 декабря 2025
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно Читать дальше 18 декабря 2025
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше