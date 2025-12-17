За что девочка из «Подкидыша» затаила обиду на Раневскую? Поведение малышки оставляло желать лучшего

В историю кино она вошла как милая девочка с каштановыми косичками из «Подкидыша». Но на площадке юная Вероника Лебедева быстро стала кошмаром для съёмочной группы. Она не давала сосредоточиться, донимала всех бесконечными вопросами и вела себя как избалованный чертёнок.

Не поладила она и с Фаиной Раневской, которая в принципе детей любила.

Съемки в «Подкидыше»

Путь Вероники в кино начался, как в самой настоящей сказке. Прямо на улице к девочке и ее маме подошёл незнакомец и предложил сниматься. Мужчиной оказался директор «Мосфильма», и его слова были совершенно серьёзными.

Так Ника оказалась на съёмочной площадке, где быстро превратилась в настоящую проблему. Маленькая актриса доводила взрослых до белого каления: без умолку болтала, носилась по павильону, а в ответственный момент заявляла, что устала и хочет рисовать.

Выяснилось и ещё одно неудобство: девочку укачивало в общественном транспорте. Даже знаменитая Фаина Раневская ездила на трамвае, а для Вероники стали выделять персональную машину. Это, конечно, лишь укрепляло её звёздные замашки.

Её «зарплата» была впечатляющей — 75 рублей за съёмочный день. Для сравнения, рабочий мог получать 300 рублей в месяц. Но, разумеется, все деньги за пятилетнюю девочку получала её мама.

Позже сама Вероника признавалась, что многие взрослые на площадке были к ней очень терпеливы. Особенно добр к ней был Ростислав Плятт, который много с ней общался. А вот на Раневскую Ника таила обиду — актриса часто была не в духе и так и не подарила обещанную малышке куклу.

По всей видимости, звезда тоже была не в восторге от поведения маленькой «коллеги», так как обычно к детям она относилась радушно.

Дальнейшая карьера

После дебюта Вероника снялась ещё в одном, но уже незаметном фильме «В кукольной стране». А потом грянула война. Вместе с семьёй девочка пережила эвакуацию в Уфу и голод, вернувшись в Москву только после Победы.

Время шло, и бывшая звезда выросла. Родители, натерпевшись от её съёмок, решительно отвергли актёрское будущее для дочери, посоветовали ей стать педагогом. Но работа в школе не принесла удовлетворения.

Вероника нашла себя в писательстве: сочиняла стихи, работала в газете, делала переводы и в итоге стала редактором журнала. А в начале 70-х в её жизни случилась встреча с журналистом Игорём Синицыным.

Их стремительный роман быстро привёл к свадьбе, а затем и к рождению дочери Марины. Вместе с мужем она задумала масштабный проект — трилогию о войне. Под общим псевдонимом Егор Иванов они выпустили несколько романов.

Потеря мужа в 2008 году стала для неё тяжёлым ударом. Несмотря на возраст и ухудшающееся здоровье, Вероника прожила ещё одиннадцать лет. Рядом до последних дней была её дочь Марина. Ушла из жизни писательница и бывшая актриса в 2019 году.

Ранее портал «Киноафиша» писал о высказывании Раневской про измены и любовников, которое мало кого оставляет равнодушным.