Киноафиша Статьи За 7 сезонов «Невского» об этом уже все забыли: почему Архитектора так называли

За 7 сезонов «Невского» об этом уже все забыли: почему Архитектора так называли

24 марта 2026 17:38
Кадр из сериала «Невский»

У клички был особый смысл.

На протяжении нескольких сезонов детектив Павел Семёнов из «Невского» безуспешно охотился за таинственным преступником по прозвищу Архитектор. Антагонист почти не появлялся в кадре, оставаясь для зрителей загадкой.

Все стало понятно лишь в седьмом сезоне. К тому моменту не все зрители удержали в памяти, откуда взялось его необычное имя — ведь к архитектуре или строительству персонаж точно не был причастен.

Происхождение клички

«Имя» главного врага отсылает к реально существовавшему спецподразделению КГБ «Архитекторы» из Афганистана. Этот отряд выполнял секретные задания по уничтожению врагов без всяких улик.

Интересно, что отец Павла Семёнова входил в число бойцов этого подразделения. После гибели родителей при невыясненных обстоятельствах, когда Павлу было всего 15 лет, у зрителей появилась версия: возможно, глава семьи все подстроил и остался жив. Многие полагали, что он и есть злодей.

Кто был антагонистом

В седьмом сезоне наконец раскрылось, кто стоял за образом главного преступника. Генерал Георгий Мельников многие годы управлял подпольной сетью, связанной с заказными убийствами, и именно из-за него погибло множество дорогих Семёнову людей.

Кадр из сериала «Невский»

Этот персонаж олицетворял собой абсолютное беззаконие — настоящего «оборотня в погонах». Мельников являлся создателем знаменитого спецотряда «Архитекторы».

Светлана Левкина
Светлана Левкина
