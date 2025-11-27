Меню
За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона

27 ноября 2025 15:13
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

На заре карьеры шоураннеру не везло.

Сегодня имя Винса Гиллигана прочно ассоциируется с одним из самых влиятельных сериалов в истории телевидения, проектом «Во все тяжкие». А сейчас все внимание приковано к его новой картине «Из многих». Однако путь к успеху оказался долгим и непростым.

В начале карьеры создатель хитов сталкивался с постоянными трудностями. Его ранние проекты не находили отклика у каналов и закрывались после первых сезонов. А о спин-оффе «Секретных материалов» от Гиллигана и вовсе знают лишь единицы.

Винс Гиллиган и «Секретные материалы»

Молодой Винс Гиллиган, только что окончивший киношколу, стал одним из первых поклонников «Секретных материалов» в 1993 году. Его настойчивость привела к встрече с создателем сериала Крисом Картером, который заказал у начинающего сценариста эпизод.

Так появился «Рассеянный свет» — одна из самых загадочных и философских серий проекта. Успех работы открыл Гиллигану путь в команду, и он написал ещё 29 эпизодов.

Среди них были и ироничная «Дурная кровь» о вампирах, и напряжённая «Гонка» с Брайаном Крэнстоном — уже тогда будущий создатель «Во все тяжкие» демонстрировал свой фирменный стиль.

Винс Гиллиган и «Одинокие стрелки»

После «Секретных материалов» Винс Гиллиган и Крис Картер создали спин-офф «Одинокие стрелки» — историю о трёх энтузиастах, расследующих правительственные заговоры.

В первой же серии Гиллиган показал пугающе точное предсказание: теракт с использованием пассажирского самолёта, направленного в башни Всемирного торгового центра. Реальная трагедия разыгралась спустя полгода после этого.

Кадр из сериала «Одинокие стрелки»

Несмотря неплохие отзывы и ярких персонажей, проект закрыли после первого же сезона, что стало для сценариста огромной творческой потерей. Затем завершились и «Секретные материалы», надолго выведя Гиллигана из игры.

Его триумфальное возвращение случилось лишь через шесть лет — с выходом «Во все тяжкие», который наконец принёс ему мировое признание.

Ранее портал «Киноафиша» писал, будет ли связь между хитом Apple TV+ «Из многих» и вселенной «Во все тяжкие».

Фото: Кадры из сериалов «Одинокие стрелки», «Во все тяжкие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
