За 34 года до Нолана в СССР показали свой «Интерстеллар»: видели единицы, помнят еще меньше — а ведь он очень атмосферный

Советская фантастика нередко показывала большие истории с глобальным смыслом, но без сложных спецэффектов и масштабных декораций. «Петля Ориона» (1980) — один из таких фильмов, который сегодня вспоминают как необычную работу о космосе, контакте с неизвестным и будущем человечества.

При этом некоторые идеи картины действительно перекликаются с «Интерстелларом» Кристофера Нолана, вышедшим спустя 34 года.

Сюжет

В будущем учёные обнаруживают на границе Солнечной системы странное излучение, получившее название «Петля Ориона». Оно воздействует на разум космонавтов, поэтому к загадочному объекту отправляют корабль «Фаэтон» с людьми и киборгами на борту.

Прибыв к источнику аномалии, экипаж сталкивается с неизвестной цивилизацией. Инопланетяне предупреждают землян об опасности, которая угрожает всей планете.

Что общего с «Интерстелларом»

Оба фильма используют космос как повод поговорить о будущем человечества, неизвестных формах разума и цене, которую приходится платить ради спасения других.

В «Интерстелларе» герои сталкиваются с явлениями, меняющими привычные представления о пространстве и времени. «Петля Ориона» тоже строится вокруг неизвестной технологии и сил, которые человеку трудно объяснить.

Почему фильм интересен сегодня

«Петля Ориона» в первую очередь рассчитана не на зрелищность. Фильм делает упор на фантастическую идею, атмосферу и моральный выбор героев.

Именно это позволяет сосредоточиться на вопросах, которые авторы поставили перед зрителем. Но для своего времени лента была слишком замысловатой, поэтому ее посмотрели единицы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.