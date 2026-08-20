Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи За 34 года до Нолана в СССР показали свой «Интерстеллар»: видели единицы, помнят еще меньше — а ведь он очень атмосферный

За 34 года до Нолана в СССР показали свой «Интерстеллар»: видели единицы, помнят еще меньше — а ведь он очень атмосферный

20 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Петля Ориона» (1980)

Лента не получила широкой популярности.

Советская фантастика нередко показывала большие истории с глобальным смыслом, но без сложных спецэффектов и масштабных декораций. «Петля Ориона» (1980) — один из таких фильмов, который сегодня вспоминают как необычную работу о космосе, контакте с неизвестным и будущем человечества.

При этом некоторые идеи картины действительно перекликаются с «Интерстелларом» Кристофера Нолана, вышедшим спустя 34 года.

Сюжет

В будущем учёные обнаруживают на границе Солнечной системы странное излучение, получившее название «Петля Ориона». Оно воздействует на разум космонавтов, поэтому к загадочному объекту отправляют корабль «Фаэтон» с людьми и киборгами на борту.

Прибыв к источнику аномалии, экипаж сталкивается с неизвестной цивилизацией. Инопланетяне предупреждают землян об опасности, которая угрожает всей планете.

Что общего с «Интерстелларом»

Оба фильма используют космос как повод поговорить о будущем человечества, неизвестных формах разума и цене, которую приходится платить ради спасения других.

В «Интерстелларе» герои сталкиваются с явлениями, меняющими привычные представления о пространстве и времени. «Петля Ориона» тоже строится вокруг неизвестной технологии и сил, которые человеку трудно объяснить.

Кадр из фильма «Петля Ориона» (1980)

Почему фильм интересен сегодня

«Петля Ориона» в первую очередь рассчитана не на зрелищность. Фильм делает упор на фантастическую идею, атмосферу и моральный выбор героев.

Именно это позволяет сосредоточиться на вопросах, которые авторы поставили перед зрителем. Но для своего времени лента была слишком замысловатой, поэтому ее посмотрели единицы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Петля Ориона» (1980)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Этот тест точнее сонников Фрейда и Миллера: что о вас говорят ваши сны? Ответьте на 7 вопросов и узнаете Читать дальше 19 августа 2026
Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Спросила у ИИ, какой Терминатор самый сильный — ответ оказался не таким очевидным Читать дальше 20 августа 2026
Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3 Лучшая роль Боярского не в «Трех мушкетерах», а в этом «шедевре за три копейки»: у фильма до сих пор рейтинг 7,3 Читать дальше 19 августа 2026
Посчитала и удивилась: во сколько обошелся Семен Семенычу круиз в «Бриллиантовой руке»? Можно было купить дачу! Посчитала и удивилась: во сколько обошелся Семен Семенычу круиз в «Бриллиантовой руке»? Можно было купить дачу! Читать дальше 16 августа 2026
Вася Векшин был обречен заранее: как бандиты из «Места встречи» вычислили «крота» Вася Векшин был обречен заранее: как бандиты из «Места встречи» вычислили «крота» Читать дальше 16 августа 2026
Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя» Переименовали в последний момент и сделали шедевром: как сначала хотели назвать «Место встречи изменить нельзя» Читать дальше 16 августа 2026
С финала «Во все тяжкие» прошло уже 13 лет, а Винс Гиллиган до сих пор сожалеет о своей ошибке: «Это в корне неверно» С финала «Во все тяжкие» прошло уже 13 лет, а Винс Гиллиган до сих пор сожалеет о своей ошибке: «Это в корне неверно» Читать дальше 20 августа 2026
Спустя 12 лет «Эй, Арнольд!» получит перезапуск: так будут ли вместе репоголовый и Хельга?  Спустя 12 лет «Эй, Арнольд!» получит перезапуск: так будут ли вместе репоголовый и Хельга? Читать дальше 20 августа 2026
Принесла счет и за секунду перевернула весь сюжет: угадайте 5 советских фильмов только по кадру с официантками (тест) Принесла счет и за секунду перевернула весь сюжет: угадайте 5 советских фильмов только по кадру с официантками (тест) Читать дальше 20 августа 2026
Джеймс Кэмерон переделал даже финал «Терминатора 2»: как умер Т-800 знают только те, кто читал книгу Джеймс Кэмерон переделал даже финал «Терминатора 2»: как умер Т-800 знают только те, кто читал книгу Читать дальше 20 августа 2026
«Ах, эта свадьба пела и плясала!»: а вы назовёте шесть советских фильмов только по отрывку с праздника? (тест) «Ах, эта свадьба пела и плясала!»: а вы назовёте шесть советских фильмов только по отрывку с праздника? (тест) Читать дальше 20 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше